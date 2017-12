Caitlyn Jenner a scăpat de acuzaţia de ucidere din culpă

Vedeta americană de reality show Caitlyn Jenner nu va fi acuzată de ucidere din culpă, în urma unui accident de automobil produs la începutul anului, în Malibu, care a provocat decesul unei femei de 69 de ani, a anunţat Procuratura din Los Angeles. Caitlyn Jenner, în vârstă de 65 de ani, conducea un Cadillac Escalade pe autostrada Pacific Coast, pe 7 februarie, înainte ca maşina sa, care remorca un alt vehicul, să lovească alte două automobile, potrivit autorităţilor. În timpul accidentului, un automobil Lexus condus de Kim Howe, în vârstă de 69 de ani, a fost tamponat de vehiculul condus de Caitlyn Jenner, a ajuns pe sensul de circulaţie opus şi a fost apoi tamponat frontal de un Hummer. Kim Howe a murit în urma coliziunii, iar Jessica Steindorff, care conducea o Toyota Prius, aflată în spatele maşinii conduse de Caitlyn Jenner, a fost la rândul ei accidentată. Caitlyn Jenner a scăpat fără răni majore în urma accidentului şi a refuzat să primească tratament medical după sosirea ambulanţelor la faţa locului. Potrivit anchetei oficiale, Caitlyn Jenner îşi conducea automobilul cu o viteză puţin mai mică decât limita maxim admisă, puţin mai încet decât victima, şi a frânat cu 1,9 secunde înainte de coliziune.

Deşi Procuratura a ales să nu o pună oficial sub acuzare pentru ucidere din culpă, Caitlyn Jenner ar putea fi totuşi judecată, deoarece procesele civile necesită, de obicei, un număr mai mic de dovezi pentru a fi iniţiate, în comparaţie cu procesele penale. Atât Jessica Steindorff, cât şi membrii familiei lui Kim Howe au dat-o în judecată pe Caitlyn Jenner, care era cunoscută sub numele Bruce Jenner în momentul producerii accidentului, un atlet american celebru, care a câştigat - cu record mondial - medalia de aur în proba de decatlon la Jocurile Olimpice de Vară de la Montreal, în 1976. Bruce Jenner era cunoscut tinerei generaţii de telespectatori americani ca un fel de patriarh al familiei Kardashian, înainte de a anunţa, în aprilie, într-un interviu televizat la scară naţională, că este o persoană transgender. Caitlyn Jenner este în prezent vedeta propriului reality-show, intitulat „I Am Cait“, care prezintă procesul ei de tranziţie.

Caitlyn Jenner a devenit femeie şi din punct de vedere legal, după ce numele său şi schimbarea sa de sex au fost recunoscute pe 25 septembrie, printr-o decizie a unui tribunal din Los Angeles.

