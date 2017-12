Campioana HCM Constanţa s-a reunit pentru noul sezon

Hotelul Flora din staţiunea Mamaia a fost şi în acest an gazda campionilor de la Handbal Club Municipal Constanţa, care s-au reunit în vederea pregătirii unui nou sezon competiţional. Cu un lot de jucători schimbat, cu o nouă conducere tehnică, dar cu aceleaşi obiective importante care au făcut cinste oraşului în ultimii zece ani. Cupa României şi un nou titlu de campioană, dar şi o participare cât mai lungă în Liga Campionilor, sunt dorinţele conducerii şi ale jucătorilor pentru sezonul 2012-2013. Alături de preşedintele clubului, Nicuşor Constantinescu, vicepreşedintele Marius Puşcaşi, consilierul judeţean Petrică Munteanu şi directorul DJST, Claudiu Teliceanu, au fost prezenţi antrenorul macedonean Zvonko Sundovski (totodată şi selecţionerul Macedoniei), antrenorul secund şi preparatorul fizic al echipei, Marko Isakovici, antrenorul cu portarii, Alexandru Buligan şi cei 17 jucători care alcătuiesc lotul în acest moment. „Ne dorim să ne calificăm în faza grupelor Ligii Campionilor şi apoi să depăşim această fază, să ajungem cât mai departe în competiţie. De aceea am şi adus jucători de mare valoare pentru că din păcate am observat că în Europa nu poţi să mergi doar cu jucători din România. Când am evoluat ultima oară împotriva campioanei Europei, THW Kiel, aveau în formaţie un singur jucător german, un portar. Am adus aşadar jucători străini de valoare, cu care sperăm să formăm o echipă mai puternică decât a fost vreodată. Este bine că vom avea ocazia să evoluăm în grupele Ligii Campionilor cu THW Kiel, cu Atletico Madrid, cu Veszprem, cu Celje Pivovarna şi IK Savehof. Doar când joci împotriva unor astfel de formaţii poţi să spui că faci parte din elita handbalului mondial“, a declarat preşedintele clubului constănţean.

CERINŢELE LUI SUNDOVSKI. Noul antrenor principal al campionilor României îşi doreşte de la fiecare jucător să fie cât mai responsabil la fiecare antrenament, să arate profesionalism şi să pună interesele echipei înaintea oricărui alt lucru. „Aştept ca fiecare jucător să se dedice cât mai mult. Voi fi prieten cu absolut toată lumea, dar doar în afara terenului. Sunt mulţumit de transferurile făcute, mai vrem un jucător, un centru şi cred că vom completa lotul. Cred că echipa poate obţine performanţe în această formulă. Cred că ne putem califica în grupele Ligii Campionilor, mai ales că turneul preliminar îl vom disputa la Constanţa“, a precizat Sundovski.

CINCI JUCĂTORI NOI. La reunire au fost prezenţi şi cinci jucători noi faţă de sezonul trecut: Milutin Dragicevic (Serbia, 29 ani, pivot, venit de la THW Kiel - campioana Germaniei şi a Europei), Alberto Sancho Val (26 ani, pivot, Caja3 BM Aragon - prima ligă Spania), Javier Gaminde Humet (21 ani, inter dreapta, Caja3 BM Aragon), Alexandru Vasiliu (25 ani, portar, HC Vaslui) şi Iulian Halcă (inter dreapta, cel mai bun junior constănţean în 2011). „Sunt fericit că sunt aici şi sper să evoluez cât mai multe partide pentru noua echipă. Am ales să vin aici pentru că este o formaţie cu prezenţe constante în Liga Campionilor, sunt un jucător tânăr şi pentru mine este o foarte bună oportunitate“, a declarat Javier Humet. Conaţionalul său, Alberto Val, este la a doua prezenţă la Constanţa, fiind prezent şi la meciul pe care HCM l-a câştigat în 2004 împotriva Barcelonei. Val era însă junior în acel moment. „Am ales HCM pentru că este o echipă importantă, cunoscută în Europa şi care îşi propune performanţe în fiecare an. Cred că avem şanse mari de a merge în Liga Campionilor, însă acolo ne aşteaptă formaţii foarte mari. Vom încerca însă să furnizăm cât mai multe surprize şi să realizăm astfel lucruri importante“, a precizat şi pivotul de 2.08m al HCM-ului.

DOUĂ CANTONAMENTE ŞI UN TURNEU. Formaţia constănţeană va pleca la finele acestei săptămâni într-un cantonament la Zlatibor (Serbia), până pe 6 august, urmând ca între 6-15 august să efectueze un al doilea stagiu de pregătire, la Gradec (Slovenia). Începând cu 17 august, HCM Constanţa va participa la un puternic turneu la Hamburg, în Germania.

Lotul prezent la reunire: Popescu, Stănescu, Vasiliu - portari; Buricea, Sabou - extreme stânga; Toma, Sadoveac - extreme dreapta; Criciotoiu, Halcă, Humet - interi dreapta; Csepreghi, Şimicu, Angelovski, Adzic - interi stânga; Stavrositu - centru; Val, Dragicevic - pivoţi.