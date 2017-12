Campionul mondial la karate Daniel Asaftei s-a întors la Constanţa

Constanţa a adunat o nouă medalie de aur pe plan internaţional, Daniel Asaftei cucerind titlul suprem la Campionatele Mondiale de karate, desfăşurate la sfîrşitul săptămînii trecute în Italia, la Coverciano. Sportivul legitimat la CS Marea Neagră şi antrenat de sensei Florin Iordănoaie a revenit în ţară şi a împărtăşit primele impresii. “A fost dificil, pentru că am avut de înfruntat sportivi cu experienţă, dar şi eu am participat la competiţii de acest nivel. Nu mă aşteptam să ajung campion mondial pentru că am avut şi unele probleme medicale şi am fost un pic obosit. Totul s-a schimbat în momentul cînd am intrat pe tatami pentru primul meci. M-am mobilizat, am cîştigat şi mă bucur că am adus clubului şi oraşului Constanţa această medalie“, a spus proaspătul campion mondial. “Nu mă aşteptam să ajungă campion mondial, dar speram măcar să urce pe podium. A fost accidentat, a avut o perioadă de pauză în care nu s-a antrenat şi m-am temut că nu va avea randament maxim. L-a avut!“, a adăugat Iordănoaie. Sportivul a fost premiat de DSJ Constanţa prin directorul Elena Frîncu pentru performanţa obţinută. “Avem cel mai tînăr campion mondial, la cadeţi. Mă bucur mult pentru el şi Florin Iordănoaie, care merita acest succes. Lucrăm de 15 ani în parteneriat şi sper ca Daniel Asaftei să ajungă campion mondial şi la seniori“, a declarat Elena Frîncu.