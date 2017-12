Când se vor acorda voucherele de vacanță

Una dintre măsurile pe care bugetarii le așteaptă se referă la acordarea de vouchere de vacanță. Ministrul Turismului, Mircea Titus Dobre, a declarat, citat de Agerpres, că tichetele de vacanță se vor acorda, în acest an, pe suport tipărit sau în format electronic, după rectificarea bugetară care va avea loc la sfârșitul lunii iulie - începutul lunii august, iar instituțiile publice centrale, locale și companiile de stat sunt obligate să cuprindă la acel moment în buget aceste cheltuieli. În același context, ministrul a precizat că, de la 1 decembrie 2018, modalitatea de acordare a voucherelor de vacanță se va schimba. „După rectificarea bugetară, toate instituțiile publice centrale și companiile de stat vor acorda aceste vouchere de vacanță, în funcție de cum vor cădea de comun acord cu sindicatele, dacă au așa ceva, sau reprezentanții salariaților. Ulterior, începând cu 1 decembrie 2018, modalitatea de acordare a voucherelor de vacanță va fi stabilită printr-o Hotărâre de Guvern. Toată lumea să stea liniștită că aceste vouchere de vacanță se dau exact cum s-a promis în Programul de guvernare. La momentul actual, nicio instituție nu și-a bugetat aceste vouchere. În momentul în care se va face rectificarea bugetară, toată lumea - instituțiile publice centrale, locale și companiile de stat - va trebui să prevadă în bugetul propriu și abia atunci se pot da aceste vouchere de vacanță“, a afirmat Dobre.

CARE ESTE VALOAREA UNUI TICHET

Ministrul Turismului a subliniat, totodată, că voucherul de vacanță va fi de 1.450 de lei și va fi împărțit în valori nominale în multiplu de 10 lei până la 100 lei. „Proiectul de Ordonanță de Urgență prevede că toate instituțiile publice centrale, locale sau companiile de stat sunt obligate să prevadă aceste cheltuieli la rectificare. O dată pe an, orice instituție publică centrală, locală sau companie de stat va acorda tichete de vacanță în valoarea salariului minim pe economie (1.450 de lei, n.r.). Înainte, ca să putem acorda aceste vouchere, noi reglementăm întâi printr-un act normativ. Noi, momentan, facem reglementarea și ulterior, după rectificarea bugetară, voucherele de vacanță se pot acorda. Aceste vouchere de vacanță vor avea același regim cu tichetele de masă în privința impozitării, deci cu reținere la sursă. În cuantumul sumei de 1.450 de lei, valorile nominale permise pentru voucherele de vacanță pe suport hârtie pot fi multiplu de 10 lei până la 100 lei. Nu va fi vorba despre un singur tichet în valoare de 1.450 de lei, pentru că salariatul poate nu dorește să cheltuiască toată suma o singură dată“, a explicat oficialul. Dobre a precizat că este devreme să se pronunțe în legătură cu modalitatea de acordare a voucherelor de vacanță pentru 2018, acest lucru urmând să fie stipulat printr-o Hotărâre de Guvern. „În acest an, voucherele de vacanță se vor da sub formă de tichete valorice tipărite sau în format electronic, în funcție de cum se dorește de către ordonatorul principal de credite. Pentru 2018 se schimbă modalitatea de acordare, dar deocamdată nu ne putem antepronunța. Am văzut foarte multă lume că se antepronunță că va fi într-un fel sau altul. Eu spun că așteptăm actul normativ, Hotărârea de Guvern, care va schimba modalitatea de acordare a acestor vouchere de vacanță, de la 1 decembrie 2018. Nu înțeleg de ce toată lumea se antepronunță fără să aibă în față actul normativ. Repet, anul acesta se vor acorda voucherele în sistem clasic, fie tipărite, fie electronic, iar de la 1 decembrie 2018 vom avea alte modalități de acordare a acestora“, a susținut ministrul Turismului.

CE VOR PĂȚI ANGAJATORII CARE NU RESPECTĂ LEGEA

Conform proiectului de Ordonanță de Urgență a Guvernului privind acordarea tichetelor de vacanță, postat în consultare publică pe site-ul Ministerului Turismului, impactul bugetar anual determinat de acordarea acestor tichete este estimat la 1,73 miliarde de lei, calculat la valoarea unui salariu minim brut pe economie, de 1.450 de lei. În același timp, modificările și completările aduse OUG nr.8/2009 ar urma să aibă un impact direct și efectiv în economie de aproximativ 400 milioane de euro acordați sub forma unor vouchere celor aproximativ 1,2 milioane de persoane angajate în sistemul bugetar. De asemenea, se estimează creșterea semnificativă a contribuției actuale a veniturilor din sectorul turismului la bugetul de stat, care se situează, la ora actuală, la aproximativ 1,5% din Produsul Intern Brut (PIB). Agerpres mai notează că, în ceea ce privește contravențiile suportate de către cei care nu respectă prevederile legale prevăzute în OUG nr. 8/2009, proiectul de modificare și completare precizează că acceptarea de către unitatea afiliată de vouchere de vacanță de la alte persoane decât titularul tichetului se va sancționa cu 4 până la 7 puncte de amendă. Un punct de amendă este echivalent cu contravaloarea unui salariu de bază minim brut pe țară garantat în plată (1.450 lei) stabilit în condițiile legii. Pe de altă parte, constituie contravenție și se sancționează cu 4 - 14 puncte de amendă și retragerea certificatului de clasificare, respectiv a licenței de turism, acceptarea de către unitățile afiliate de vouchere de vacanță pentru achiziționarea de servicii care nu îndeplinesc condițiile pachetului minim de servicii, respectiv cu 7 - 14 puncte de amendă și retragerea licenței de turism agenției de turism, în calitate de unitate afiliată, fapta agenției de turism de a emite pachete de servicii turistice pentru achiziționare cu vouchere de vacanță la un preț mai mare decât prețul pachetului similar de servicii achiziționat prin alte mijloace de plată. În plus, se vor sancționa cu 7 - 14 puncte de amendă următoarele situații: fapta unității afiliate de a da rest în bani la voucherul de vacanță, comercializarea voucherelor de vacanță de către angajați, angajatori, unitățile afiliate și structurile de primire turistice, diminuarea valorii nominale a voucherelor de vacanță utilizate de angajați, emiterea de vouchere de vacanță cu alte valori nominale și emiterea de vouchere de vacanță de către alte entități decât cele prevăzute în textul legii, mai arată sursa citată.