Candidaţi USL lansaţi pe ritmuri Saxo-beat

LANSARE Aproximativ 3.000 de constănţeni au participat vineri seara, în Piaţa Far, la lansarea candidaţilor USL Alexandru Mazăre, Eduard Martin, Manuela Mitrea şi Mircea Titus Dobre pentru alegerile parlamentare din 9 decembrie. Temperaturile scăzute nu i-au oprit pe constănţeni să vină la eveniment. Până la urcarea pe scenă a candidaţilor, constănţenii s-au delectat cu melodiile Fanfarei RAJA, pentru ca apoi să-şi pună sângele în circulaţie pe muzica fetelor de la Blaxy Girls. După prima parte a concertului, candidaţii USL, alături de care a fost şi primarul Radu Mazăre, au fost primiţi cu aplauze. „Nu cred că este momentul să vorbim despre politică. Suntem cu toţii lămuriţi de cine a tăiat salariile şi cine le-a dat înapoi, de cine a ciuntit pensiile şi cine le-a readus la normalitate, de cine a închis spitalele şi cine s-a preocupat de sănătatea populaţiei, de cine a dat funcţionarii afară. Eu şi colegii mei din USL avem puterea şi curajul să ne uităm în ochii oamenilor pentru că nu ne este ruşine cu ceea ce am făcut în ultimii patru ani. USL este varianta câştigătoare, USL = Guvern prieten pentru Constanţa”, a declarat senatorul Alexandru Mazăre.

ÎNDEMN Deputatul în funcţie Eduard Martin a declarat că politicienii trebuie să fie alături de oameni. „Joi, într-o întâlnire cu locuitorii din Poarta 6, trei familii mi-au cerut ajutorul, spunându-mi că nu vor imediat, ci după 9 decembrie, pentru că acum am destule pe cap. Le-am spus că eu, ca deputat, nu îi ajut când am timp sau când doresc eu, ci îi ajut atunci când trebuie. Politicienii nu trebuie să umilească românii, aşa cum au făcut Guvernele Boc şi Ungureanu, ei trebuie să fie alături de oameni. Echipa USL cu care noi venim în faţa dumneavoastră va face ce trebuie pentru Constanţa”, a declarat Eduard Martin. Ales în luna iunie consilier judeţean, Mircea Titus Dobre a considerat că trebuie să facă pasul spre parlament, pentru a oferi un nou model politic. „Suntem mulţi, suntem împreună şi vom fi victorioşi pe 9 decembrie. Mesajul generaţiei mele este acela că ţara noastră are un viitor pe care împreună îl putem construi”, a declarat Mircea Titus Dobre. Seria discursurilor a fost încheiată de primarul Radu Mazăre. „De 12 ani de întâlnim în această piaţă . M-am străduit să fac tot ce am promis, şi m-am ţinut de cuvânt. Eu nu cred că politicienii trebuie să fie băţoşi, gomoşi, numai la cravată, să pozeze în familişti şi altfel să umble cu amante. Am fi putut vorbi de mult mai multe realizări dacă nu aveam un Guvern potrivnic. Ca să pot face tot ceea ce am promis am nevoie de ajutor pe 9 decembrie. Mergeţi la vot şi puneţi ştampila pe USL. Dacă vom avea un Parlament şi un Guvern USL, de restul mă ocup eu”, a declarat Radu Mazăre. Ca de fiecare dată primarul a coborât în rândul oamenilor, lăsând loc pe scenă Alexandrei Stan, artista constănţeană care, în ultimul an, a spart topurile internaţionale alături de Inna.