Candidatul PNL la Primăria Constanța, anunțat în ianuarie

12:04:29 / 18 Decembrie 2015

Au fost 15 ani la putere. Ajunge!

Amiralul este un om onorabil care si-a dovedit capacitatea intelectuala de-a lungul a 30 de ani de cariera. In ultimii cinci ani si-a dovedit si capacitatea de manager de cand conduce Academia Navala. Este singura institutie de inavatamant de marina cu grad ridicat de incredere. Avem nevoie de astfel de oameni in politica care sa antreneze odata cu ei si alti intelectuali care au confirmat in domeniul lor de activitate inainte sa intre in politica. Aproape toti politicienii existenti au ajuns cineva dupa ce au intrat in politica profitand de influenta, informatii din interior, acces la fonduri. Sunt 15 ani de cand acest oras e condus de aceeasi oameni. Ajunge.