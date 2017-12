Candidaturile lui Ciorbea şi Mureşan la şefia PNŢCD, respinse de conducerea partidului

Moţiunile lui Victor Ciorbea şi Avram Mureşan pentru candidatura la funcţia de preşedinte al PNŢCD la Congresul care va avea loc duminică au fost respinse de conducerea partidului, din "motive de neîndeplinire a condiţiilor minimale de sprijin politic". De asemenea, în şedinţa de marţi a Biroului Naţional de Conducere (BNC), actualul preşedinte al PNŢCD, Gheorghe Ciuhandu, a semnat moţiunea lui Marian Miluţ, iar filiala Timişoara a partidului a anunţat că va semna aceeaşi moţiune. În cazul cîştigării alegerilor interne de către echipa propusă de Marian Miluţ, Ciuhandu va avea funcţia de preşedinte al Consiliului Naţional de Conducere. Într-un comunicat al acestei formaţiuni politice se arată că, potrivit ultimelor sondaje făcute în rîndul membrilor PNŢCD, Marian Miluţ este favorit în cursa pentru preşedinţia partidului cu peste 80% din voturi. La şefia PNŢCD mai candidează şi Şerban Rădulescu, a cărui moţiune a fost validată de BNC. Liderul PNŢCD, Remus Opriş, a comentat, ieri, că decizia de respingere a celor două moţiuni ale candidaţilor la preşedinţia partidului, Ciorbea şi Mureşan, a avut motive diferite - prima nu a fost o moţiune propriu-zisă, iar a doua a ridicat probleme statutare: "Moţiunea lui Victor Ciorbea intitulată «Moţiune anti-moţiuni» nu era o moţiune propriu-zisă, ci propunea amendarea statutului partidului, solicitînd revenirea la votul uninominal în interiorul partidului". Vicepreşedintele PNŢCD a adăugat însă că forurile de conducere ale formaţiunii vor lua în calcul propunerea lui Ciorbea, de a organiza viitoarele alegeri pe baza votului uninominal. El a completat că a făcut o solicitare, marţi, la şedinţa Biroului Naţional de Conducere, ca decizia să nu fie luată în acest for, ci să fie supusă la vot în cadrul Consiliului Naţional de Conducere, care va avea loc sîmbătă, adăugînd că personal s-a abţinut de la vot. "E nevoie să existe competiţie, o bună selecţie a candidaţilor, iar contestările să fie rezolvate înainte de congres pentru a nu se sfîrşi apoi cu un proces la tribunal", a mai declarat el. În ceea ce-l priveşte pe Mureşan, Remus Opriş a mai precizat că acesta mai are timp să conteste decizia BNC şi să o pună pe ordinea de zi a Consiliului Naţional de Conducere de sîmbătă. Pe de altă parte, Opriş ne-a mai declarat că îl va susţine pentru preşedinţia partidului pe Şerban Rădulescu.

Fostul preşedinte al PNŢCD Victor Ciorbea a declarat ieri că va face contestaţie la decizia actualilor lideri ai partidului de a respinge propunerea sa de introducere a votului uninominal la alegerea noii conduceri a PNŢCD. Ciorbea a precizat că el nu şi-a depus candidatura pentru şefia PNŢCD şi nu a prezentat o echipă pentru cîştigarea alegerilor în partid, ci a făcut propunerea ca noua conducerea a partidului să fie aleasă prin vot unimominal şi nu prin vot majoritar pe moţiune, cum este în prezent. El a arătat că această propunere a făcut-o într-un document intitulat "Moţiune anti-moţiuni" în care explică faptul că prin votul uninominal va fi evitată ruperea partidului: "Am constatat că Marian Miluţ şi Şerban Rădulescu aveau două moţiuni incompatibile între ele şi ireconciliabile, atît cu privire la echipa de conducere propusă, cît şi la orientarea politică, iar în acest context se va ajunge la o ruptură a partidului". El a apreciat că singura soluţie în acest caz este modificarea Statutului PNŢCD pentru introducerea votului uninominal, ceea ce va permite delegaţilor la Congres să aleagă pe cine doresc în fruntea partidului, astfel nefiind excluşi nici actualii lideri şi nici personalităţile partidului. El a adăugat că susţine ideea ca PNŢCD să înceapă negocieri pentru încheierea de alianţe cu PD, PLD sau PNL. El a precizat că pentru moţiunea sa are sprijinul lui Ion Diaconescu, Doina Cornea, surorilor lui Corneliu Coposu, Ion Caramitru. Fostul lider al PNŢCD a arătat că îşi va susţine contestaţia în faţa Comitetului Naţional de Conducere al partidului, care este format din Biroul Naţional de Conducere şi liderii judeţeni. Dacă această contestaţie va fi respinsă de acest for, Ciorbea intenţionează să-şi susţină propunerea votului uninominal şi la Congres. Şi Ioan Avram Mureşan a declarat că va contesta decizia BNC.