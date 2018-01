Cantonament montan pentru HC Dobrogea Sud

Vacanţa s-a încheiat pentru Handbal Club Dobrogea Sud Constanţa, echipă care se află pe locul 5 în clasamenttul Ligii Naţionale, cu 30 de puncte, după primele 15 etape din sezonul regulat. Handbaliştii constănţeni s-au reunit luni seară, la Sala Sporturilor din Constanţa, sub comanda antrenorului... Aihan Omer, care va suplini absenţele tehnicienilor Sandu Iacob şi Marko Isakovic. Sandu Iacob este și selecţionerul naționalei de tineret, aflată în perioada 7-20 ianuarie într-un cantonament de pregătire la Baia Mare, în timp ce Marko Isakovic este și antrenorul secund al naționalei Serbiei, care va participa, în perioada 12-28 ianuarie, la Campionatul European de handbal din Croația.

Jucătorii prezenţi la prima întâlnire din acest an au fost Sijan, Vasile, Ilie, Bologa, Nikolic, Tudorancea, Toma, Rohozneanu, Mladenovic, Vujadinovic, Nistor, Cutura, Buricea şi Ignat. Au absentat motivat Soare, Andrei, Susanu, Mitrevski, Crnoglavac, Malinovic, Vujovic şi Rakcevic. În perioada 10-19 ianuarie, formaţia constănţeană va efectua un cantonament montan, pentru încărcarea bateriilor în vederea părţii a doua a sezonului, unul care se anunţă extrem de important în lupta pentru îndeplinirea obiectivelor.

„Am început un nou an calendaristic, 2018, plin de speranţă şi cu un suflu nou. Avem un lot slăbuţ din punct de vedere numeric, pentru că mulţi jucători sunt plecaţi la echipele naţionale. Suntem foarte optimişti. Am făcut un bilanţ pentru anul care s-a încheiat şi eu consider că Dobrogea Sud a avut un parcurs destul de bun. Într-adevăr, se putea şi mai bine, dar vom încerca să evitam greşelile pe care le-am făcut în perioada trecută. Să învăţăm din ele şi noul an să ne aducă o Cupă a României, pentru că vom încerca să aducem Final Four-ul la Constanţa, şi după aceea campionatul României, pentru care ne vom bate până la ultimul meci. Urmează un stagiu de pregătire. Miercuri, băieţii vor pleca în cantonament, la Fundata, unde vor fi şi câteva meciuri amicale”, a declarat preşedintele HCDS, Ionuţ Rudi Stănescu, într-un interviu prezentat pe pagina de Facebook a clubului constănţean.

Citeşte şi

HC Dobrogea Sud este în grafic