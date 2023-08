Caravana Filme în aer liber, din nou la Constanța, între 25 - 30 iulie

Cinematograful itinerant Filme în aer liber pornește și anul acesta la drum iar în 25 iulie ajunge la malul mării, în spațiul de proiecție amenajat în Parcul Tăbăcăriei din Constanța, lângă Țara Piticilor. Până pe 30 iulie, constănțenii se vor putea bucura de un program artistic plin de viață - spectacole de magie, percuție și pantomimă, urmate de proiecțiile în aer liber ale unor filme de Oscar, care vor putea fi văzute de marți și până duminică, începând cu ora 20:45.

Intrarea la proiecții este liberă în limita locurilor disponibile iar toate detaliile se găsesc pe Facebook. Programul sezonului de Filme în aer liber de la Constanța este:

Marți, 25 iulie

20:45 – 21:15 - Spectacol percuție susținut de Bălașa Percussion Group

21:00 – 21:30 - Spectacol de magie Wizd'ArtS

21:45 – 23:00: Proiecție de film în aer liber: Brooklyn (2015, Irlanda, Marea Britanie, Canada, AP 12, dramă, romantic, 105 min., regie: John Crowley, cu: Saoirse Ronan, Domnhall Gleeson, Jim Broadbent)

Sinopsis: Filmul spune povestea unei fete irlandeze care își caută norocul în New York-ul anilor '50. Printre alte întâmplări, se căsătorește în secret cu un instalator pe care îl întâlnește la dansul de vineri seara.

Premii: șase nominalizări la premiile BAFTA (printre care Cea mai bună actriță și Cele mai bune costume), o nominalizare la Globurile de Aur (Cea mai bună actriță), trei nominalizări la premiile Oscar (Cel mai bun film, Cea mai bună actriță în rol principal, Cel mai bun scenariu adaptat).

Miercuri, 26 iulie

- 18:45 – 21:45 - Spectacol de pantomimă

- 21:00 – 21:30 - Spectacol de magie Wizd'ArtS

- 21:45 – 23:00 - Proiecție de film în aer liber: Hugo (2011, SUA, AG, aventuri, dramă, familie, fantastic, 126 min., regie: Martin Scorsese, cu: Chloë Grace Moretz, Asa Butterfield, Ben Kingsley)

Sinopsis: Hugo, un orfan în vârstă de 12 ani, trăiește în zidurile gării din Paris și are grijă de ceasurile mecanice ale acesteia. Una dintre cele mai valoroase posesiuni ale lui Hugo este un om mecanic stricat, un dispozitiv cu înfățișarea unui bărbat cu un creion în mână, parcă pregătit să livreze un mesaj de o colosală importanță. Hugo este convins că, dacă va repara omul mecanic, acesta își va putea scrie mesajul.

Premii: cinci premii (Cea mai bună imagine, Cele mai bune efecte vizuale) și șase nominalizări la Oscar (Cel mai bun film, Cea mai bună regie), un premiu (Cea mai bună regie) și două nominalizări (Cel mai bun film, Cea mai bună coloană sonoră) la Globurile de Aur.

Joi, 27 iulie

- 18:45 – 21:45 - Spectacol de pantomimă

- 21:00 – 21:30 - Spectacol de magie Wizd'ArtS

- 21:45 – 23:00 - Proiecție de film în aer liber: Emma (2020, AG, Marea Britanie, comedie, dramă, 132 min., regie: Autumn de Wilde, cu: Anya Taylor-Joy, Josh O'Connor, Tanya Reynolds, Gemma Whelan, Bill Nighy)

Sinopsis: Mult-îndrăgitul roman al lui Jane Austen despre cum să-ți găsești perechea potrivită este reimaginat în această nouă adaptare pentru marele ecran. Frumoasă, deșteaptă și bogată, Emma Woodhouse este ca o regină care domnește fără rivală peste stupul ei în micuțul ei orășel natal. Filmul e o satiră scăpărătoare a diferențelor de clasă socială, dar și a chinurilor maturizării, în care Emma este nevoită să înainteze cu curaj, pentru că nu se poate abține să nu declanșeze o avalanșă de evenimente comice, romantice, dar și pline de suspans emoțional, prin deciziile ei neinspirate și gafele romantice. Oare-și va găsi și ea iubirea adevărată?

Premii: două nominalizări la Oscar (Cel mai bun machiaj, Cele mai bune costume), o nominalizare la Globurile de Aur, o nominalizare la premiile BAFTA (Cea mai bună actriță).

Vineri, 28 iulie

18:45 – 21:45 - Statui vivante

21:00 – 21:30 - Spectacol de magie Wizd'ArtS

21:45 – 23:00 - Proiecție de film în aer liber: Iluzii pierdute (2021, Franța, Belgia, N15, dramă, 149 min., regia: Xavier Giannoli, cu: Benjamin Voisin, Cécile De France, Vincent Lacoste, Xavier Dolan.

Sinopsis: O adaptare cinematografică a romanului Iluzii pierdute, de Honoré de Balzac, filmul lui Xavier Giannoli spune povestea lui Lucien Chardon, un tânăr chipeș, talentat și cultivat, din Angoulême, care își caută fericirea și progresul pe scara socială în brațele doamnei de Bargeton, reprezentantă de seamă a nobilimii din regiune, o femeie mai în vârstă decât el, iubitoare de arte și dezgustată de viața grosolană a provinciei.

Premii: Nominalizat la Festivalul de Film de la Veneția și la Premiile Goya pentru Cel mai bun film și câștigător al Premiului César pentru Cea mai bună imagine, Cel mai bun decor și Cel mai bun scenariu adaptat

Sâmbătă, 29 iulie

18:45 – 21:45 - Caricaturiști

21:00 – 21:30 - Spectacol de magie Wizd'ArtS

21:45 – 23.00 - Proiecție de film în aer liber: Belfast (2021, Marea Britania, AP 12, dramă, 98 min., regie: Kenneth Branagh, cu: Caitriona Balfe, Jamie Dornan, Judi Dench)

Sinopsis: În vara lui 1969, Buddy, în vârstă de nouă ani, știe exact cine este și unde îi este locul. Face parte din clasa muncitoare din nordul Belfastului, e fericit, iubit și în siguranță. Lumea lui se desfășoară pe strada casei lui, în inima unei comunități care râde și rămâne împreună. Catolicii versus protestanții, vecini iubitori cu doar o bătaie de inimă în urmă, au început să fie dușmani de moarte acum.

Buddy trebuie să înțeleagă haosul și isteria și acest nou peisaj de izolare, populat de eroi și răufăcători, zărit cândva doar pe ecranul cinematografului, dar care acum amenință să răstoarne tot ceea ce știe și iubește, în timp ce o luptă aprigă se desfășoară în propria sa curte.

Răspunsurile se află în călătoria convingătoare, amuzantă, emoționantă și sfâșietoare a lui Buddy prin revolte, violență, bucuria și disperarea relațiilor de familie și agonia primei iubiri, toate însoțite de dansul, muzica și râsetele pe care numai irlandezii le pot aduna atunci când lumea se întoarce cu susul în jos. Pentru că ce altceva poate face Buddy? Aceasta este singura lui lume. Acesta este Belfast.

Premii: un premiu (Cel mai bun scenariu original) și șase nominalizări la Oscar (Cea mai bună regie, Cel mai bun film), un premiu (Cel mai bun scenariu) și șase nominalizări la Globurile de Aur (Cea mai bună regie, Cel mai bun film), un premiu (Cel mai bun film britanic) și cinci nominalizări la premiile BAFTA.

Duminică, 30 iulie

20:45 – 21:15 - Spectacol de percuție susținut de Barbarossa Samba Group

21:45 – 23:00 - Proiecție de film în aer liber: Anastasia (1997, SUA, AG, animație, muzical, 94 min., regie: Don Bluth, Gary Goldman, cu: Meg Ryan, John Cusack, Kelsey Grammer, Hank Azaria, Christopher Lloyd)

Sinopsis: Cândva, familia Romanov trăia într-o lume încântătoare a palatelor elegante și a petrecerilor fastuoase. Dar cumplitul Rasputin, întors la Sankt Petersburg din dorința de a se răzbuna, va aprinde focul revoluției ce va cuprinde întreaga țară, în cele din urmă distrugând familia Romanov. În urma atacului asupra Palatului Regal, singurele care vor supraviețui sunt împărăteasa Marie și nepoata ei, Anastasia. Urmărite de Rasputin, singura lor speranță este să prindă ultimul tren spre Moscova. Înghețata Volgă pune capăt zilelor lui Rasputin, cruțându-le astfel pe Marie și pe Anastasia. Dar, în lupta lor pentru supraviețuire, cele două se rătăcesc una de cealaltă. Rezultatul este că Marie reușește să fugă la Paris, în timp ce Anastasia zace inconștientă, singură și necunoscută. Și atunci începe cel mai mare mister al secolului XX.

Premii: două nominalizări la Oscar și o nominalizare la Globurile de Aur.

„Filme în aer liber” este organizat de Asociația Macaia. Proiect finanțat de Primăria Municipiului Constanța.

