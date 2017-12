Caravana FTV s-a întors, în weekend, la Constanţa

Fashion TV (FTV) România şi Primăria Constanţa au organizat, vara trecută, o campanie fără precedent prin care au promovat turismul de pe litoral, în special pe cel din Mamaia. Rezultatele obţinute i-au determinat pe organizatori să pregătească, şi pentru acest an, proiecte extrem de ambiţioase. Astfel, FTV va realiza câteva evenimente mai speciale, cu echipe formate din câteva zeci de persoane, care vor lucra pentru promovarea turismului de pe litoral şi în căutarea cărora derulează, în această perioadă, o amplă campanie de recrutări pentru extinderea echipei din Constanţa.

FTV SCHIMBĂ VIAŢA TINERELOR Fashion TV le oferă tinerelor cu aptitudini organizatorice şi de comunicare de pe litoral ocazia de a lucra într-o echipă profesionistă, de a călători şi de a promova turismul românesc, prin evenimentele organizate sub egida FTV pe litoral, în acest an. „Martoră” a oportunităţilor deschise de FTV unei cariere în modelling - şi nu numai - este constănţeanca Maria Iacob, câştigătoarea titlului „Miss România 2012”, care a participat şi ea la casting, evenimente şi chiar la recrutările recente. Aşa cum au anunţat, recent, reprezentanţii Fashion TV doresc formarea unei echipe la Constanţa de aprox. 20 de persoane, pe următoarele posturi: coordonator zonal, reprezentant vânzări şi scouteri pentru recrutarea noilor talente. În acest sens, caravana FTV a fost prezentă la Constanţa, la hotelul Oxford, sâmbătă şi duminică, pentru realizarea unor noi sesiuni de interviuri ale candidatelor, după ce, în urmă cu două săptămâni, a mai avut loc o primă astfel de etapă de selecţie. În urma interviurilor de atunci, organizatorii au cooptat deja în rândurile lor două candidate pentru posturi permanente şi şase colaboratoare.

CANDIDATE NUMEROASE, PREGĂTIRI DIFERITE Zeci de tinere constănţence cu aptitudini şi experienţă în domenii precum comunicare, vânzări, make-up, turism, organizări evenimente sau chiar eleve şi studente fără experienţă profesională au răspuns invitaţiei FTV şi s-au prezentat, sâmbătă după-amiază, la interviuri. O comisie de selecţie a candidatelor, din care a făcut parte modelling managerul FTV, Ina Podar, le-a prezentat pe larg cerinţele şi le-a chestionat în legătură cu abilităţile şi experienţele lor profesionale recente. Cerinţele pentru aceste posturi sunt aptitudinile organizatorice excelente, abilităţi de comunicare, spirit de echipă, putere de convingere şi experienţă în modelling.

Câteva candidate au acordat şi un interviu filmat pentru FTV, iar unele dintre ele au vorbit, pentru „Telegraf”, despre aşteptările lor de la această campanie. „Am absolvit studii universitare de marketing, un master în marketing în afaceri şi am experienţă în domeniul hotelier şi în vânzări. Consider atractivă ideea de lume a modei, a eleganţei şi feminitatea pe care o impune acest domeniu. Partea de vânzări mă interesează cu precădere şi am încredere în capacităţile mele”, a declarat Ioana Harvuzariu, în vârstă de 28 de ani, din Constanţa.

„Urmez studii în domeniul turismului, unde am efectuat şi practică. Mi-aş dori să activez ca PR sau ca model. Abilităţile de comunicare mă recomandă şi vreau să dobândesc experienţă. Îmi doresc ceva pe termen lung. E concurenţă, fetele sunt frumoase, au venit pregătite, dar am încredere în mine”, a declarat şi Mădălina Ionela Şelariu, în vârstă de 19 ani.

Recrutările recente reprezintă doar începutul pentru formarea unei echipe profesioniste la Constanţa, ce va participa la proiectele de promovare a turismului de pe litoral, printr-o metodologie nouă. Cei de la FTV sunt interesaţi de colaborări ale tinerelor prezentabile şi bune comunicatoare, la început pentru trei categorii: coordonatori de echipe care se vor ocupa de promoţii, de realizare de evenimente şi de scouting, colaboratori pentru scouting şi sampling, precum şi colaboratori pentru vânzări. Următoarele etape de selecţie vor fi anunţate de reprezentanţii FTV prin intermediul site-ului fpeople.ro şi al cotidianului „Telegraf”.