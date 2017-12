Careul de aşi al bankingului american, retrogradat

Moody’s Investors Service a coborât ratingurile de credit a patru mari bănci americane, Morgan Stanley, Goldman Sachs, JPMorgan şi Bank of New York Mellon, considerând că probabilitatea intervenţiei Guvernului SUA în sprijinul lor într-o situaţie de criză a scăzut, transmite Bloomberg. Agenţia de evaluare financiară a retrogradat cele patru bănci cu câte o treaptă, în urma unei evaluări care a început în august. Contactaţi de Bloomberg, reprezentanţii celor patru instituţii financiare au refuzat să comenteze. Moody’s a confirmat totodată ratingurile băncilor Bank of America, Citigroup, Wells Fargo şi State Street Corp. Autorităţile americane de reglementare a sectorului bancar lucrează la un proiect prin care doresc să legifereze restructurarea sau lichidarea ordonată a băncilor, oricât de mari, fără a fi necesară utilizarea de fonduri publice. Astfel, prăbuşirea unei bănci ar genera pierderi pentru investitori şi ar putea presupune convertirea obligaţiunilor în capital. „Considerăm că autorităţile americane de reglementare bancară au făcut progrese semnificative în ceea ce priveşte stabilirea unui cadru credibil de rezoluţie a unei bănci mari ajunse în situaţie de criză. În loc de a utiliza fonduri publice pentru a salva o astfel de instituţie, creditorii holdingurilor bancare vor participa la o procedură de bail-in şi vor suporta cea mai mare parte din povara recapitalizării”, spune oficialul Moody’s Robert Young.