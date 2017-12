Câştigătorii premiilor Tony 2014

”A Gentleman's Guide to Love and Murder” a fost desemnat, la New York, musicalul anului, la cea de-a 68-a ediţie a premiilor Tony, la care au mai fost recompensaţi actorii Neil Patrick Harris, Bryan Cranston, Audra McDonald şi Jessie Muller. Premiile Tony, care recompensează, în fiecare an, cea mai bună piesă de teatru şi cel mai bun musical din SUA, l-au avut câştigător la categoria Cel mai bun actor într-un musical pe Neil Patrick Harris, pentru rolul lui Hedwig, cântăreaţă rock germană transsexuală, în ”Hedwig and the Angry Inch”. Apărând pe scenă cu perucă blondă, fustă scurtă şi machiat strident, Harris a fost îndelung aplaudat duminică seară, la Radio City Music Hall din New York, primind premiul pentru un rol care l-a speriat, potrivit spuselor sale. ”Hedwig and the Angry Inch” a primit şi premiul pentru Cea mai bună reluare a unui musical.

Actriţa Audra McDonald, de 44 de ani, a câştigat a şasea oară premiul Tony, pentru rolul Billie Holiday din piesa ”Lady Day at Emerson's Bar”, record fără precedent în istoria premiilor Tony. Lui Bryan Cranston, devenit celebru graţie rolului Walter White din serialul ”Breaking Bad”, i s-a acordat premiul Tony pentru Cel mai bun actor de teatru în rolul de debut pe Broadway, cel al fostului preşedinte Lyndon B. Johnson, în ”All The Way”. Piesa a câştigat şi premiul Tony pentru Cea mai bună piesă de teatru.

Extrem de disputat, premiul pentru Cea mai bună actriţă într-un musical a recompensat-o în acest an pe Jessie Muller, de 31 de ani, pentru rolul din ”Beautiful, the Carole King Musical”, bazat pe viaţa cântăreţei americane. Aceasta a fost prezentă la ceremonie, iar Jessie Muller i-a adus un omagiu emoţionant. Musicalul anului, ”A Gentleman's Guide to Love and Murder”, spune povestea unui britanic, al nouălea în ordinea succesiunii la tron a unui regat, care îi elimină pe primii opt. A primit zece nominalizări şi a câştigat patru premii Tony pentru Cel mai bun musical, Cel mai bun libret, Cel mai bun regizor şi Cele mai bune costume. Dintre cele 15 noi musicaluri lansate în acest an pe Broadway, a intrat în competiţie cu ”Aladdin” (Disney), ”After Midnight”, care prezintă anii lui Duke Ellington la Cotton Club, şi ”Beautiful, the Carole King Musical”.

Cea de-a 68-a ediţie a premiilor Tony a fost prezentată de actorul Hugh Jackman, pe scenă urcând şi alţi actori celebri, printre care Bradley Cooper, Kevin Bacon, Lucy Liu, Clint Eastwood, Ethan Hawke, Gloria Estefan, Tina Fey şi Patti Labelle. Acordate de American Theatre Wing şi de League of American Theatres and Producers, premiile Tony au fost create în 1947, în memoria Antoinettei ”Tony” Perry, preşedintele American Theatre Wing în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Premiile Tony, care reprezintă, pentru teatru şi musical, ceea ce reprezintă Oscarurile pentru cinematografie, sunt acordate de circa 800 de votanţi din industria şi presa lumii spectacolului, fiind decernate la 26 de categorii. Din 1978, gala premiilor Tony este difuzată de postul de televiziune CBS.