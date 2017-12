Cât ar câștiga turismul dacă legea voucherelor s-ar aplica acum

Asociația Națională a Agențiilor de Turism (ANAT) apreciază că aplicarea legii voucherelor de vacanță încă din această vară va aduce în industria turismului din țară un plus de 400 de milioane de euro anual. Legea a fost aprobată miercuri de Camera Deputaților, for decizional, și prevede că salariații pot primi vouchere de vacanță cu o valoare de până la șase salarii minime brute, pe care le vor folosi pentru vacanțe în România. Toate primele de vacanță care se vor acorda în sistemul de stat, începând cu 1 ianuarie 2016, vor fi numai sub formă de vouchere de vacanță. Impozitarea acestora este similară celei a tichetelor de masă, cu mult mai avantajoasă pentru angajator față de impozitarea pe salarii, ceea ce va determina angajatorii să ofere salariaților vouchere de vacanță și va aduce substanțiale economii companiilor de stat care acordă prime de vacanță. Salariații vor putea alege în mod liber agențiile de turism și unitățile hoteliere de la care să cumpere servicii turistice cu vouchere de vacanță. Acestea se vor emite atât în format hârtie, cât și în format electronic de către unități specializate și de către unități bancare. “Deputații au înțeles că trebuie să susțină angajatorii cu capital de stat și capital privat să dea românilor posibilitatea de a petrece vacanțe de refacere în stațiuni și regiuni turistice românești, în vederea creșterii stării de sănătate a populației din România, dar și pentru susținerea industriei turismului românesc în condiții de fiscalizare completă. Este o lege din care nimeni nu pierde, toată lumea câștigă: salariați, angajatori, industria turismului și țara, în general. Apreciem în mod deosebit susținerea Guvernului pentru această lege!” a precizat prim-vicepreședintele ANAT, Lucia Nora Morariu. După votul din Camera Deputaților, Ordonanța de Urgență de modificare a legii voucherelor de vacanță urmează să fie promulgată de președintele României și publicată în „Monitorul Oficial“, urmând a fi elaborate normele metodologice de aplicare.