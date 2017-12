Cât au plătit firmele după un incident de securitate cibernetică?

Companiile globale mici și mijlocii au plătit, în medie, în acest an, 87.800 de dolari după un incident de securitate cibernetică, în timp ce firmele mari au scos din buget până la 992.000 de dolari, relevă un raport întocmit de Kaspersky Lab și B2B International, intitulat „Securitatea IT: centru de cost sau investiție strategică?”. Per ansamblu, companiile globale cheltuie aproape un sfert (23%) din bugetele IT alocate pentru investiții strategice în securitatea cibernetică, notează realizatorii cercetării.

Cu toate acestea, bugetul mediu alocat de marile corporații segmentului de securitate IT, în termeni absoluți, a scăzut de la 25,5 milioane de dolari în 2016 la 13,7 milioane de dolari anul acesta. În prezent, 63% dintre companii investesc în securitate cibernetică, în creștere cu 7% comparativ cu datele din 2016, iar costurile de recuperare a informațiilor, în urma breșelor de securitate, se măresc.

Astfel, în acest an, Întreprinderile Mici și Mijlocii (IMM) au plătit, în medie, 87.800 de dolari pentru urmările unui incident de securitate, în comparație cu 86.500 de dolari în 2016, în timp ce firmele mari au avut o creștere importantă, până la 992.000 de dolari, în 2017, față de 861.000 dolari cu un an în urmă. Conform raportului Kaspersky Lab și B2B International, cele mai însemnate pierderi provin din incidentele care implică probleme cibernetice ale terților. În acest caz, IMM-urile trebuie să plătească până la 140.000 de dolari pentru incidentele care afectează infrastructura găzduită de către un terț, iar companiile mari pierd 1,8 milioane de dolari, ca rezultat al breșelor ce afectează furnizorii cu care folosesc date în comun, și 1,6 milioane de dolari din cauza furnizorilor de servicii de infrastructură (IaaS - Infrastructure as a service) cu o protecție insuficientă.