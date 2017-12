Cât ne-ar costa „brexitul“ firmelor britanice

CINE ȘI UNDE Dacă oamenii de afaceri britanici ar face un mini-Brexit și ar pleca din România, am pierde 2,6 miliarde euro, arată un studiu al analiștilor KeysFin - „De la construcții și imobiliare la industria berii, domeniul farmaceutic, IT, tutun sau comerț, britanicii sunt prezenți în aproape toate segmentele economiei românești, astfel că efectele unei ieșiri din piață ar fi semnificative, în ciuda asigurărilor optimiste date de autorități“. Și asta pentru că afacerile celor 1.098 de firme cu acționariat majoritar britanic din România au crescut susținut în ultimii ani, de la 10,7 miliarde lei în 2010 la 10,9 miliarde lei în 2011, 11,3 miliarde lei în 2013 și circa 12 miliarde lei în 2014. Singurul an slab a fost 2011, în apogeul crizei, când businessul cu pedigree englez a căzut la 10,39 miliarde lei. Analiștii KeysFin arată că britanicii fac cele mai mari afaceri în România în sectorul farmaceutic (peste 2 miliarde lei); urmează piața berii, cu 1,41 miliarde lei, și fabricarea articolelor din fire metalice (lanțuri și arcuri metalice), cu 963 milioane lei. Producția de software, comerțul și producția de îmbrăcăminte adună împreună 1,8 miliarde lei, iar industria tutunului și cea a jocurilor de noroc plusează cu peste jumătate de miliarde de lei.

FIRME ACTIVE În funcție de domeniul de activitate, cele mai multe firme cu acționariat majoritar britanic apar în real estate (237), urmate de cele din consultanță pentru afaceri și management (72) și cele din producția de software (31). Alte 21 de companii produc îmbrăcăminte, 11 - energie electrică, iar zece sunt specializate în comerț. „Aproape 80% dintre ele sunt active și au un grad de profitabilitate peste medie. Cu alte cuvinte, britanicii chiar știu să investească. La prima vedere, ieșirea lor ar duce doar la evaporarea a 2,6 miliarde euro, însă trebuie luate în calcul efectele pe orizontală, în lanțurile de clienți și furnizori“, subliniază cei de la KeysFin. Totul e pură teorie, însă, pentru că șansele ca investitorii să plece dintr-o piață emergentă, cu potențial, cum este România, sunt prea mici. Un acord de liber schimb între România și Marea Britanie ar rezolva totul, spre exemplu.