Cătălina Ponor, invitata de onoare a partidei SSC Farul - Voința Valu lui Traian

Joi după-amiază, la conferința săptămânală de presă pe care o organizează SSC Farul, Ion Draica, președintele de onoare al grupării constănțene, a făcut un anunț-surpriză. „Vreau să-i anunț pe toți iubitorii sportului că lovitura de la start a meciului de sâmbătă va fi dată de o campioană olimpică, mondială și foarte recent campioană europeană, Cătălina Ponor, o constănțeancă și o faristă pur-sânge. Sper să o primim cum se cuvine pe campioana noastră, care la o vârstă, ca să zic așa, impresionantă pentru gimnastică încă menține sus ștacheta numelui Farul”, a declarat Draica, fost campion olimpic, mondial și european la lupte greco-romane pentru Clubul Sportiv Farul Constanța, pe care l-a servit de-a lungul întregii sale cariere, dar și după retragerea din activitate, ca președinte. Reamintim că, săptămâna trecută, sportiva legitimată la CS Farul și antrenată de Matei Stănei a devenit campioană europeană la bârnă, în competiția găzduită de Sala Polivalentă din Cluj.

Sâmbătă, de la ora 14.00, SSC Farul va juca pe teren propriu cu Voința Valu lui Traian, în etapa a 27-a din Liga a IV-a la fotbal. În meciul care va avea loc pe terenul Voința din Complexul „Badea Cîrțan“, gazdele nu se vor putea baza pe Florin Pătrașcu (suspendat), Cătălin Mazilu și Alexandru Grigoraș (ambii accidentați).

„Venim după o victorie la limită pe care am obținut-o în etapa trecută la Albești, însă rezultatul final putea să fie mult mai mare, pentru că ne-am creat foarte multe ocazii de gol. Și la 1-0 tot trei puncte se acordă, așa că... Mai avem opt meciuri de disputat în acest campionat până la cele două ale barajului de promovare în Liga a 3-a. Nu cred că vom avea probleme cu Voința Valu lui Traian (n.r. - penultima clasată). Încercăm să găsim cea mai bună formulă de echipă pentru baraj, de aceea am tot schimbat așezarea în teren în ultimele etape. Nu am primit gol în ultimele patru meciuri, iar asta mă bucură“, a afirmat Ion Barbu, antrenor principal la SSC Farul,

„În ultimele două etape am câștigat la limită, deși puteam să o facem la scor mare. A apărut o oarecare stare de relaxare, poate și pentru că am marcat foarte devreme. Sperăm să nu fie cazul și sâmbătă, când aparent avem un meci ușor, dar dacă nu îl tratăm cu seriozitate am putea să avem dificultăți. Ne dorim ca până la pauză să nu mai avem emoții în privința rezultatului. În opinia mea, jocul echipei noastre e în creștere, ne creăm foarte multe ocazii de gol, dar suferim puțin la finalizare, unde nu avem limpezimea necesară. Sunt convins că se vor rezolva cât de curând și aceste probleme“, a declarat portarul Vladimir Neagu.

ȘI CUPA ROMÂNIEI ESTE UN OBIECTIV PENTRU SSC FARUL

În luna mai vor avea loc și primele meciuri contând pentru faza pe județ a Cupei României la fotbal, ediția 2017-2018. SSC Farul Constanța va participa la această competiție tot cu gândul de a câștiga toate partidele pe care le dispută! „Bineînțeles că ținta noastră principală este promovarea în Liga a 3-a, însă și Cupa României este o competiție pe care o vom trata cu multă seriozitate. Vrem să ajungem cât mai departe, să ne calificăm pentru faza națională a Cupei României”, a declarat Ion Barbu. „Cupa României este și ea importantă, dar pentru mine obiectivul principal este câștigarea barajului de promovare în Liga a 3-a. Spre aceste două meciuri trebuie îndreptată toată atenția noastră de acum încolo”, a menționat Ion Draica.

SSC FARUL CONSTANȚA SE DELIMITEAZĂ DE INCIDENTUL DIN SALA SPORTURILOR

Președintele de onoare al SSC Farul Constanța a ținut să facă precizări în privința presupusei implicări a unor suporteri ai SSC Farul în incidentul de la finalul jocului de handbal HC Dobrogea Sud Constanța - Dinamo București, desfășurat miercuri seară în Sala Sporturilor din Constanța. „Noi am stabilit în ultimele ședințe de Comitet Director, la care au participat și suporterii echipei, modul nostru de a trata Constanța, constănțenii și sportul în general. Aceste gen de manifestări nu ne caracterizează și vă asigur că nu veți vedea niciodată asemenea gesturi din partea noastră. Automat ne delimităm de tot ce s-a întâmplat ieri, implicarea noastră este o pură speculație. Așa ceva nu are nicio legătură cu spiritul și clubul nostru. Ne-am fixat ca regulă de bază să avem un comportament pur sportiv și civilizat în toate exprimările noastre, indiferent că sunt pe teren, în tribune sau în afara terenului. Vom sancționa cu toată răspunderea orice derapaj de la această linie”, a precizat Draica.

MARȚI, ACȚIUNE DE MEDIATIZARE A ECHIPEI

Marți, jucătorii și antrenorii de la SSC Farul vor participa la o acțiune de promovare a echipei, urmând să dispute un meci demonstrativ cu o echipă de copii! „Este o competiție de copii, un turneu de minifotbal organizat de Direcția Județeană pentru Sport, are loc pe 2 mai, iar noi am fost invitați să jucăm un meci demonstrativ în compania câștigătoarei. Este o competiție care vine să încurajeze practicarea sportului și a fotbalului în special, iar noi vom promova clubul SSC Farul Constanța. Se joacă pe un teren de bitum situat în zona CET-Viile Noi, pe strada Veniamin Costache. Este un meci de două reprize a câte 15 minute, după care va urma o sesiune de fotografii și autografe”, a anunțat președintele Marcel Lică.

Programul complet al etapei a 27-a din Liga a IV-a:

vineri:

CS Năvodari - CS Mihail Kogălniceanu (ora 15.30 juniorii; ora 17.30 seniorii)

Unirea Topraisar - Farul Tuzla (15.30; 17.30)

sâmbătă:

CS Agigea - Victoria Mihai Viteazu (11.00; 13.00)

CS Eforie - Gloria Albești (12.00; 14.00)

SSC Farul Constanța - Voința Valu lui Traian (12.00; 14.00; teren Voința)

Viitorul Fântânele - Știința Poarta Albă (11.00; 13.00)

Sparta Techirghiol - Portul Constanța (12.00; 14.00)

CSO Ovidiu - Gloria Băneasa (12.00; 14.00)

CFR Constanța - Avântul Comana (11.00; 13.00)

Clasament seniori: 1. SSC Farul 75p (golaveraj 95-9); 2. Viitorul Fântânele 65p (100-28); 3. CS Năvodari 62p (94-30).

Clasament juniori: 1. CS Năvodari 70p (golaveraj 214-42); 2. Portul Constanța 67p/25j (126-28); 3. Viitorul Fântânele 61p (118-50).

Citește și:

Sportul Tortoman a primit 17 goluri la Cernavodă!

Al 25-lea succes pentru SSC Farul Constanța

SSC Farul Constanța va juca sâmbătă la Albești

Festival de goluri la Cogealac

Etapă devansată în Liga a V-a și Liga a VI-a la fotbal

SSC Farul Constanța a trecut cu dificultate de Kogălniceanu

SSC Farul se mută pe terenul „Voința“

Avans liniștitor pentru liderii Carvăn, Cernavodă și Ion Corvin

Victorie la Mihai Viteazu pentru SSC Farul Constanța

Etapa a 20-a din Liga a V-a și Liga a VI-a la fotbal

SSC Farul mai are în cont doar trei lei și 60 de bani!

Inter Ion Corvin - singura echipă de fotbal din județul Constanța încă neînvinsă!

SSC Farul Constanța s-a „răzbunat” pe Știința Poarta Albă!