Câți oameni „zboară“ de la Romaero?

Producătorul de componente pentru avioane Romaero Băneasa a convocat acţionarii, la 7 iulie, pentru a aproba planul de restructurare, redresare şi reorganizare a companiei (de 12 luni, cu începere chiar în acest an). De asemenea, acţionarii vor trebui să aprobe planul de disponibilizare şi să revoce unii membri ai CA. Romaero are aproape 990 de angajați, o capitalizare de 106 milioane lei, plus o listare pe sistemul alternativ de tranzacționare al bursei (AeRO). La cea mai recentă şedinţă cu acţiuni, din 12 mai, preţul unui titlu era de 17 lei, în scădere cu 12,37% față de începutul anului. În perioada mai 2015 - 2016, preţul acţiunilor a urcat cu 26%. În 2014, Romaero a înregistrat pierderi de 45 milioane lei, de peste două ori mai mari faţă de cele raportate în 2013, când compania de stat a avut un rezultat negativ de 20 milioane lei. Compania este controlată de statul român (51,9%) prin Ministerul Economiei. SIF Muntenia are o participație de 25,85%.