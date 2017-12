Cel mai sexy bărbat din lume este un nord-irlandez

Actorul nord-irlandez Jamie Dornan a fost desemnat cel mai sexy bărbat din lume, în cadrul unui sondaj realizat de redactorii revistei britanice ”Glamour”. Jamie Dornan, în vârstă de 32 de ani, protagonistul thrillerului erotic ”Cincizeci de umbre ale lui Grey / Fifty Shades of Grey”, care va avea premiera la nivel mondial pe 13 februarie, s-a clasat pe primul loc în acest sondaj. În clasament, Jamie Dornan este urmat de actorul Benedict Cumberbatch. Pe locul al treilea s-a clasat Tom Huddleston, interpretul personajului negativ Loki din pelicula ”Thor: Întunericul / Thor: The Dark World”. Locul al patrulea a revenit actorului Robert Pattinson, celebru pentru rolul din franciza ”Saga Amurg / The Twilight Saga”, iar Henry Cavill, noul Superman, din filmul ”Man of Steel: Eroul / Man of Steel”, s-a clasat pe locul al cincilea. În top au mai fost incluşi membrii trupei One Direction, actorul şi cântăreţul Jared Leto, muzicianul Pharrell Williams, Liam şi Chris Hemsworth, Johnny Depp şi Orlando Bloom.

Jamie Dornan, născut pe 1 mai 1982, în Irlanda de Nord, Marea Britanie, este actor, muzician şi model. A interpretat rolul Axel von Fersen din filmul ”Marie Antoinette”, regizat de Sofia Coppola în 2006, iar apoi a apărut în mai multe seriale de televiziune, cum ar fi ”Crimele din Belfast / The Fall” şi ”A fost odată ca niciodată / Once Upon A Time”.