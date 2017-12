Celebra „hoață de bijuterii de renume mondial”, în vârstă de 86 de ani, arestată în SUA

Doris Payne, o celebră hoață de bijuterii, în vârstă de 86 de ani, a fost arestată din nou, la final de „carieră”. Ea a încercat să fure obiecte în valoare de 86,22 de dolari dintr-un magazin al rețelei Walmart din orașul american Chamblee, dar se pare că nu mai e ce-a fost, deoarece a fost arestată de Poliția locală. Doris Payne a fost văzută de un angajat al magazinului Walmart în timp ce fura obiecte din departamentele de farmacie, produse electronice și băcănie. Potrivit polițiștilor, octogenera ascunsese unele dintre produse în poșetă, în timp ce transporta celelalte cumpărături într-o sacoșă Walmart și într-un cărucior al magazinului. Odată ajunsă la casă, ea a plătit doar produsele din cărucior, nu și pe cele care se aflau în poșetă și în sacoșă. Doris Payne a fost oprită și arestată de un polițist aflat în afara programului de lucru, care a fost alertat de un angajat al magazinului, după ce renumita hoață încercase să părăsească incinta fără să plătească bunurile cumpărate. Ea a fost transportată la o închisoare locală și a fost eliberată după ce Poliția i-a montat o brățară electronică la una dintre gleze, cu rol de monitorizare. Toate produsele pe care a încercat să le fure în acea zi au fost returnate magazinului Walmart.

Avocatul ei a spus că incidentul de luni a fost diferit față de cazurile din trecut, deoarece clienta lui nu a mai încercat să fure bijuterii. În martie, Doris Payne și-a recunoscut vinovăția după ce a furat un colier cu diamante, în valoare de 2.000 de dolari, dintr-un magazin universal. Supranumită "hoața de bijuterii de renume mondial", Doris Payne a fost arestată de aproximativ 20 de ori în mai multe țări ale lumii. Se spune că a furat pentru prima dată un diamant atunci când avea în jur de 20 de ani și, cel mai probabil, numărul tentativelor de furt care i-au reușit este mai mare decât cel al cazurilor în care a fost prinsă. Într-un film documentar din 2013, Doris Payne s-a lăudat cu faptul că pe parcursul vieții sale a furat bijuterii în valoare de cel puțin 2 milioane de dolari. "Nu a existat niciodată o zi în care să mă fi dus la furat și să nu iau ceea ce voiam să iau", a declarat ea în filmul "The Life and Crimes of Doris Payne".