Cetățean român, rănit la bordul unui pescador

12:06:55 / 10 Septembrie 2018

Sclavagism

Poate face poliția de frontiera un control la toate pescadoarele sa constate cum sunt majoritatea Drogați beți fără carnete de conducator sau pescar și fără contracte de munca ... de fapt se știe foarte bine și din partea ANPA care este cea mai corupta instituție care vin sa ceara șpăgi ... Expl .. Taranul și mulți altii care sunt mâna in mâna cu patroni de pescadoare și braconează la calcan ... nu mai zic de pol de frontiera ...suntem o țara de rahat și in loc sa aruncam gunoaiel astea din funcții politice noi le plătim salariile și le dam șpăgi ...rusine ... păcat k este ffff mult peste in marea neagră dar suntem prea fraieri k sa l pescuim ... Lasă k vin turci si bulgari sa ne ia Peștele ......