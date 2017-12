Christian Bale şi Leonardo DiCaprio, eterni rivali

Proaspăt premiat drept cel mai bun actor într-un rol secundar, pentru rolul din spectacolul ”Peter and the Starcatcher”, Christian Bale rămâne în atenţia admiratorilor săi şi cu publicarea cărţii autobiografice ”Christian Bale - The Inside Story of the Darkest Batman”, scrisă de Harrison Cheung. Cartea relevă un nou secret al starului, rivalitatea dintre el şi Leonardo DiCaprio. Christian Bale îl consideră pe starul din ”Titanic”, drept un inamic puternic, pentru că a pierdut foarte multe roluri în favoarea acestuia. ”DiCaprio. Numele îl arde pe Christian ca un fier înroşit. De-a lungul anilor, Christian a pierdut rolurile din ”This Boy\'s Life” şi ”What\'s Eating Gilbert Grape”, în favoarea lui Leonardo DiCaprio. În plus, a dat probă şi pentru rolul lui Mercutio în ”Romeo & Juliet”, dar i s-a spus că a fost ales un afro-american. Christian a vrut şi rolul lui Jack Dawson, în ”Titanic”, dar i s-a spus că James Cameron nu vrea doi britanici ca actori principali, când se presupunea că amândoi erau americani”, se arată în carte. Cu toate acestea, Christian Bale a reuşit să-şi învingă eternul rival, dar şi pe colegul scoţian Ewan McGregor, pentru rolul din ”American Psycho”, pe care l-a transformat într-un film-cult. Exploatând rivalitatea dintre cei doi actori, studiourile Warner Bros au de gând să-i ofere un rol negativ lui Leonardo DiCaprio în noul fim din seria ”Batman”.

Christian Bale are o fire ursuză şi este un perfecţionist, se mai arată în carte. Acesta s-a distanţat de familia sa, cu care are o relaţie tensionată. Nu a mai vorbit cu mama sa de patru ani. Totodată, a avut o relaţie foarte dificilă cu tatăl său, din care s-ar părea că se inspiră pentru a da consistenţă rolurilor negative!