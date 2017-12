Cinci formații nu au cunoscut bucuria victoriei

Sezonul 2015-2016 din cadrul fazei județene a Campionatului Național de Minifotbal continuă pe terenul bazei sportive „Atletic” din Constanța cu partide deosebit de atractive. În Liga 1, în meciurile din etapa a 8-a s-au înregistrat următoarele rezultate: Cariocas - Dino Star'92 3-0, Palas - Excelsior 8-3, Auto Garaje - Sian Image 3-1, City Constanța - Triumf 7-7, Midia Năvodari - FC Jucătorii 1-3, Arsenal Inel II - GSM Service 4-3, Phoenix - Top Sport 4-7. Partidele Soveja - Doraly Mall, Trocadero - Macu Roșu și Primo Constanța - Pro Evolution au fost amânate. În devans pentru etapa a 15-a s-a disputat întâlnirea Doraly Mall - Primo Constanța 2-10. În prima ligă, Phoenix și Dino Star'92 sunt singurele echipe fără victorie, Phoenix reușind să obțină un punct în primele opt etape.

Clasament Liga 1: 1. Top Sport 22p (golaveraj: 45-17), 2. Soveja 18p (37-22), 3. Palas 16p (43-34), 4. Excelsior 15p (50-39), 5. Cariocas 15p (30-24), 6. Primo Constanța 14p (37-32), 7. Arsenal Inel II 14p (31-29), 8. FC Jucătorii 13p (33-28), 9. Auto Garaje 12p (24-25), 10. Pro Evolution 10p (30-23), 11. Triumf 10p (34-30), 12. Doraly Mall 9p (35-24), 13. Macu Roșu 9p (38-38), 14. Trocadero 8p (15-16), 15. City Constanța 8p (52-62), 16. Midia Năvodari 6p (22-25), 17. GSM Service 4p (22-38), 18. Sian Image 4p (16-32), 19. Phoenix 1p (21-38), 20. Dino Star'92 0p (26-65).

PRIMA ÎNFRÂNGERE PENTRU JOGA BONITO

În Liga a 2-a, trei formații - Metro, Youngs Team și Auto Best - au pierdut toate meciurile jucate până acum. Rezultate: FC Făgetului - Meca 8-5, Youngs Team - Dream Team 0-3, Libra - FC Wolf 6-3, U.D.T.T.M.R Valea Dacilor - Celtic 13-4, Store - Arka 6-4, Joga Bonito - Fila SH 2-5, Metro - Black Sea Equilibrium 0-2, VDT Construct - Chimpex 7-4. Meciurile Pompierul - Oscar și Auto Best - Sporting Constanța au fost amânate. Alte rezultate din etapa trecută, a 7-a: Celtic - VDT Construct 5-4 și Arka - Auto Best 13-5.

Clasament: 1. Libra 22p (60-21), 2. FC Făgetului 19p (54-36), 3. U.D.T.T.M.R. Valea Dacilor 18p (64-32), 4. Store 17p (47-31), 5. Joga Bonito 16p (47-24), 6. Dream Team 15p (53-29), 7. Celtic 15p (33-46), 8. FC Wolf 13p (48-30), 9. Arka 13p (45-33), 10. Black Sea Equilibrium 13p (40-32), 11. Chimpex 12p (53-36), 12. Fila SH 12p (44-38), 13. Pompierul 9p (30-29), 14. VDT Construct 9p (31-37), 15. Oscar 9p (29-37), 16. Sporting 6p (30-44), 17. Meca 3p (27-62), 18. Metro 0p (17-62), 19. Youngs Team 0p (18-64), 20. Auto Best 0p (21-68).