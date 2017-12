Cine oferă cel mai avantajos credit ipotecar în lei?

Leul devine tot mai puternic în raport cu euro sau dolarul, astfel că tot mai multe persoane îl preferă ca monedă de schimb, pentru a cîştiga ceva în plus. În cazul unui împrumut pentru achiziţionarea unei locuinţe, un ban în plus la cursul official poate însemna cîteva sute sau chiar mii de lei cîştigaţi. Din acest motiv, majoritatea ofertelor de vînzare sînt exprimate în lei şi nu în euro. În aceste condiţii, cel mai potrivit este contractarea unui credit ipotecar sau imobiliar tot în lei, pentru a nu pierde diferenţa din schimbul valutar. Problema celor care procedează la împrumuturile din bancă este legată de varietatea produselor bancare în lei, astfel că, de multe ori, nu se alege cea mai avantajoasă ofertă.

De exemplu, în cazul unei persoane sau familii cu un venit net lunar de 2.000 de lei (20 de milioane de lei vechi), fără a avea alte credite sau carduri de credit, împrumutul poate ajunge pînă la 89.000 de lei (890 de milioane de lei vechi). Condiţia încă valabilă în cazul tuturor creditelor este deţinerea unui avans de cel puţin 25% din valoarea imobilului ce urmează a fi achiziţionat. Potrivit bancherilor, fiecare bancă are propriile avantaje legate de valoarea creditului ce poate fi obţinut ori de costurile creditului sau oferă anumite facilităţi. Dacă doriţi să obţineţi un credit cît mai mare, atunci puteţi alege BCR, Raiffeisen sau Banca Românească, de unde puteţi lua un credit cu o valoare maximă de 89.000 de lei. Dacă preferaţi un credit cu o dobîndă şi o rată lunară cît mai mică, atunci cel mai avantajos credit este cel de la Banca Transilvania, credit ce are o rată lunară de 544 de lei în primii cinci ani.

Oferte, costuri şi facilităţi bancare

La Raiffeisen, suma maximă ce poate fi obţinută, la un venit de 2.000 de lei, este de 85.000 de lei, cu o rată lunară de 692 de lei, credit ce trebuie să fie rambursat în 25 de ani. Dobînda este variabilă, în prezent situîndu-se la 8,4%. La depunerea dosarului se plăteşte o taxă de analiză în valoare de 30 de euro, la care se adaugă un comision anual de administrare de 0,9%. De la BCR, cei cu un salariu net de 2.000 de lei pot obţine un credit de 88.900 de lei, pe care să-i ramburseze în 30 de ani. Dobînda este fixă în primii 3 ani sau primii 5 ani, adică de 8%, şi apoi variabilă. Rata lunară este de 700 de lei. Se percepe un comision de administrare de 0,05%, care este inclus în rata lunară, şi un comison de acordare a creditului, de 2,5% din valoarea acestuia. Se mai percepe un comision de analiză a dosarului în valoare de 300 de lei. Asigurarea de viaţă este oferită gratuit de către bancă, în timp ce costul asigurării imobilului este suportat de către solicitantul creditului.

La Banca Transilvania, creditul maxim ce poate fi obţinut este de 86.000 de lei, pe care să-i ramburseze în 30 de ani. Dobînda este fixă în primii 3 ani (6,5%), apoi variabilă, iar rata lunară în primii 3 ani este de 544 de lei. Pentru acest credit se plăteşte un comison de acordare de 2% şi un comision lunar de administrare de 0,1%. Pentru redactarea documentaţiei de credit se plăteşte o taxă de 600 de lei. Potrivit consilierului bancar, taxa de evaluare este de aprox. 100 de euro pentru un apartament. La Banca Românească, aceeaşi persoană poate obţine un credit de maximum 89.000 de lei, credit ce trebuie rambursat în 35 de ani. Din cei 89.000 de lei se va plăti un comision de administrare de 1% (890 de lei), astfel că va mai rămîne un credit final de 88.110 lei. Rata lunară în primul an va fi de 684 de lei. Dobînda este fixă în primul an (8,4%), apoi variabilă, în prezent fiind de 10,95%.