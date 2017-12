Cine vor fi adversarii lui Iohannis?

20:43:16 / 05 August 2017

UN ASTFEL DE PREȘ..

CARE iese in fruntea manifestanților pt a da lovitura de stat și a dărâma guvernul nou ALES...Nu avem nevoie de un ASTFEL de pres...care spune că Românii mei sânt cei care protestează în fața guvernului și NU cei care i cer demisia la Cotroceni pe care de altfel ia sfidat cu un rânjet de idiot...(Oameni bătrâni in majoritate care au ieșit la minus 10 grade in ninsoarea și care nu li sa dat nici un răspuns la ce cereau și anume că guvernul ales să fie lăsat să guverneze )...Un ASTFEL de președinte nu are nici o șansă să mai obțină un al doilea mandat.