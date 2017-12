CIOBANU - Proiect în derulare pentru construirea unei baze sportive

Cu toate că au trecut numai şase luni de la instalarea sa în funcţie, după cîştigarea alegerilor locale din vara acestui an, primarul comunei Ciobanu, Ioan Suciu, are cu ce se lăuda. În numai jumătate de an, primarul a aplicat o serie de proiecte, care au schimbat faţa comunei. Protrivit lui Ion Suciu, unul dintre cele mai importante proiecte a fost modernizarea centrului civic al localităţii, prin dotarea cu bănci, schimbarea bordurilor şi refacerea spaţiului verde. Pentru refacerea centrului civic, Consiliul Local (CL) Ciobanu a alocat de la buget 700 de milioane de lei vechi. De asemenea, un alt proiect aplicat a fost rebilitarea fostului sediu al IAS, care va deservi mai multe instituţii publice, printre care se numără Poşta şi RAJA. Tot după preluarea mandatului de primar, Ioan Suciu, a reuşit să refacă şi Drumul Comunal 68, care uneşte Hîrşova de Ciobanu. „Este vorba de o porţiune de cinci kilometri de drum comunal. Finanţarea proiectului este de două milioane lei şi este suportată cu sprijinul Consiliului Judeţean Constanţa”, a declarat Suciu. Lucrările s-au realizat cu ajutorul Regiei Autonome Judeţeane de Drumuri şi Poduri Constanţa. Un alt proiect derulat de administraţia locală a fost reabilitarea Căminului Cultural din Ciobanu, edificiul fiind modernizat tot cu sprijinul Consiliul Judeţean Constanţa (CJC). O altă investiţie la nivelul comunei, care se află încă în stadiul de obţinere a tuturor avizelor, este introducerea unui sistem de canalizare în localitatea Ciobanu. „Proiectul ajunge la 2,5 milioane de euro şi este unul dintre cele mai importante proiecte ale mele. Este dificil de implementat în condiţiile în care întîmpinăm mici dificultăţi în ceea ce priveşte obţinerea avizelor pentru a putea înainta proiectul şi spre a fi aprobat”, a mai spus Suciu. Primarul le mai promite locuitorilor că va construi şi o bază sportivă, el sperînd ca proiectul să fie aprobat de noul Guvern. Baza sportivă va fi aşezată pe fostul teren de fotbal, de 2000 de metri pătraţi, din localitate, şi va avea mai multe terenuri pentru activităţi sportive, groapă de nisip pentru sărituri, o tribună de 200 de persoane, vestiare, cabine de duş dotate cu utilităţi. Valoarea totală a bazei de la Ciobanu ajunge la 600.000 de lei, din care 15% trebuie asiguraţi de la bugetul local al comunei, însă primarul spune că va apela şi la sprijinul CJC pentru alocarea a 150.000 de lei. Tot la capitolul baze sportive, primarul Ioan Suciu a adăugat că a reuşit finalizarea lucrărilor la un nou teren de handbal, care măsoară 700 metri pătraţi şi pentru care s-au cheltuit 100.000 de lei. Şi pentru că tot este luna cadourilor, primarul comunei speră ca Moşul să fie bun anul acesta şi să aducă darurile cuvenite copiilor din comună.