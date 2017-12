Cioloș recunoaşte în al 12-lea ceas: salariile tăiate la profesori „au fost greșeli“

18:34:32 / 18 Noiembrie 2016

Guv ZERO.

Sa ne spuna mai bine cioros ...pretul adevatatul pret cu care sa cocotat in functia de prim ministru in dauna lui Victor Ponta si PSD...Cei 64 de tineri care cum a spus presedintele ales.." Au trebuit sa moara...pt ca sa am guv MEU.Guv care a demonstrat neputinta basismului PNL ist in a conduce o tara care ajunsese pe loc 1 crestere ec in guvernarea PSD. Cioros un minciunos care a promis ca nu va CANDIDA la viitoarele alegeri ci doar le va pregati...doar doar sa ajunga in locul lui Ponta.