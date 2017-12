Ciorbea, trimis la Băsescu dacă nu ştie pe cine să aleagă

Liderul PNL Crin Antonescu a declarat, ieri, că USL nu are trebuinţă de Victor Ciorbea în condiţiile în care acesta \"are o dilemă\" şi nu ştie pe cine să aleagă dintre USL şi Traian Băsescu şi i-a transmis ţărănistului \"să meargă la Băsescu\". Liberalul a comentat o afirmaţie recentă a lui Ciorbea, conform căreia acesta ar fi în negocieri atât cu USL, cât şi cu actuala putere: \"Fac un pustiu de bine şi îl scutesc pe domnul Ciorbea de dileme, să discute numai cu Băsescu. Noi - şi eu şi Victor Ponta- l-am tratat cu tot respectul şi cu toată deschiderea pe un om în a cărui seriozitate şi verticalitate morală am crezut. Am discutat cu el pe când nu avea nici ceea ce are acum, un fel de partid, şi i-am spus că uşa USL e deschisă sub orice formă pentru domnia sa şi foştii ţărănişti care văd lucrurile la fel ca noi, care n-au uitat cine a dat o mână de ajutor masivă la îngroparea PNŢCD şi că, sub orice formă, e binevenit\".