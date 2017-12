Clinica de Neurochirurgie, vitregita Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă

Clinica de Neurochirurgie a Spitalului Judeţean de Urgenţă, singura de acest tip din Dobrogea, este situată la etajul al treilea al unităţii sanitare, avînd doar cîteva saloane în care pacienţii stau îngrămădiţi. Pe lîngă faptul că una dintre cele mai solicitate secţii se confruntă cu lipsa spaţiului, Clinica, în care activează doar şase medici, nu dispune nici de săli de pansament. Astfel, în fiecare dimineaţă, neurochirurgii însoţiţi de asistente merg la patul fiecărui bolnav, ducînd trusele uzate, cu instrumentar pentru pansat şi, în prezenţa celorlaţi bolnavi, dar şi a rudelor acestora aflate în vizită, schimbă feşele şi bandajele pacienţilor. Din punct de vedere medical, această operaţiune ar trebui făcută în săli special amenajate, unde nu există pericol de infecţie. De asemenea, Clinica de Neurochirurgie nu dispune de un cabinet în Policlinică, astfel că pacienţii sînt obligaţi să meargă în secţia din spital pentru consulturi sau sfaturi din partea specialiştilor, aglomerînd astfel şi mai mult secţia înghesuită la etajul trei. “Am efectuat un control la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă şi am constatat că Secţia de Neurochirurgie nu dispune de un cabinet propriu în ambulatoriul de specialitate. Mai mult decît atît, neurochirurgii îşi desfăşurau activitatea într-un cabinet aparţinînd altei specialităţi medicale, însă, se pare, în urma unor neînţelegeri, nu mai au acces acolo. I-am sugerat managerului spitalului să rezolve această problemă cît mai repede”, a declarat directorul Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate (CJAS), dr. Liviu Mocanu. În urma controlului de la CJAS s-a ajuns şi la concluzia că Unitatea de Primire Urgenţe (UPU) se confruntă cu o serie de lipsuri. “La UPU am constatat cele mai mari nereguli. Sala de aşteptare este comună pentru toate cabinetele care există acolo, nu este dotată corespunzător şi dă impresia unei hale părăsite. De asemenea, tărgile şi cărucioarele nu sînt suficiente. Am înţeles că Sanatoriul Balnear Techirghiol va mai trimite aici tărgi şi cărucioare şi sperăm ca astfel să se mai atenueze din lipsuri”, a declarat dr. Mocanu. De asemenea, echipele de control ale CJAS au verificat medicaţia înscrisă pe foile de observaţie şi a reieşit că pacienţii au primit tratamentele din spital, nefiind nevoie să şi-l procure singuri. În ceea ce priveşte prezenţa medicilor la program, condicile indicau faptul că toate cadrele medicale au venit zilnic la program, fără nici o abatere. “Prezenţa la program poate fi verificată doar cu ajutorul condicilor, iar acestea pot fi semnate şi după o lună”, a spus dr. Mocanu.

Situaţie critică în privinţa datoriilor nerecuperate la Spitalul din Eforie Sud

O altă unitate sanitară care a fost controlată de CJAS este Spitalul de Boli Infecţioase, însă acolo nu au fost găsite nereguli. Nici Spitalul de Ortopedie, Traumatologie şi Recuperare Medicală din Eforie Sud nu a scăpat de echipele de la CJAS. “Cea mai mare problemă a acestei unităţi saniatare este că a avut internaţi mulţi pacienţi care nu pot face dovada unei asigurări de sănătate. Astfel s-a consumat foarte mult din resurse, ajungîndu-se la suma de 100 de milioane de lei. Cea mai mare sumă pe care o datorează un pacient acestei unităţi spitaliceşti este de 20 de milioane, iar majoritatea celor care au fost spitalizaţi aici au datorii de cîte un milion. Această problemă se întîlneşte la toate spitalele, dar la Eforie Sud este situaţia critică. Vin foarte mulţi oameni fără adăpost şi săraci şi nu se poate să nu fie trataţi ”, a declarat directorul CJAS. Pentru ca aceste situaţii să fie evitate, va fi construit, la Agigea, un Centru Medico-Social cu 50 de paturi, unde vor putea fi îngrijiţi pacienţii fără adăpost şi fără venituri. “Am solicitat Ministerului Sănătăţii 300 de milioane de lei pentru a putea fi angajate cadrele medicale. CJAS va suporta cheltuielile cu personalul, materialele medicale şi cele sanitare”, a mai spus dr. Liviu Mocanu.