Colectarea selectivă a deşeurilor, amânată

Primăria Cumpăna a organizat, ieri, o conferinţă de presă în legătură cu stadiul actual de implementare al proiectului „Colectare selectivă şi construcţia unei staţii de sortare“, mai exact despre situaţia achiziţiilor publice şi problemele întâmpinate de autoritatea locală în procesul de aplicare a programului. Proiectul de investiţii se referă la realizarea unui sistem complet, eficient şi durabil de gestionare a deşeurilor în Cumpăna, care va avea ca efecte: protejarea mediului şi creşterea calităţii vieţii, dezvoltarea economică şi turistică, beneficii sociale şi materiale, conformare legislativă. Primarul Mariana Gâju a declarat că proiectul avea iniţial ca termen de finalizare luna noiembrie a acestui an, însă acesta a fost amânat până în martie 2010 din cauza problemelor întâmpinate. „Am procedat la rezilierea contractului cu firma de la care am achiziţionat autocompactoarele şi europubelele pentru că prestatorul nu a respectat caracteristicile tehnice ale utilajelor solicitate. Noi am solicitat două autocompactoare dintre care unul de 18 metri cubi, în locul căruia ne-a fost adus unul de 13,74 mc. Mai mult, un încărcător care trebuia să aibă două locuri pe lângă cel al şoferului, nu avea decât unul. Am refuzat aceste utilaje şi am reziliat contractul pentru că nu puteam risca să plătim noi utilajele în cazul unui eventual control venit de la UE“, a mai spus Gâju care a adăugat că Primăria a lansat imediat după rezilierea contractului o nouă procedură de achiziţie, iar licitaţia se va susţine pe 30 decembrie. Totodată, pe lângă conferinţa de presă, Mariana Gâju le-a oferit copiilor din localitate o lecţie de protecţia mediului. Mai exact, angajaţii Primăriei implicaţi în proiect le-au arătat copiilor modul în care trebuie făcută colectarea selectivă a deşeurilor. „Le-am oferit astăzi copiilor o lecţie despre ce înseamnă curăţenia. Cei mici sunt cei mai receptivi şi, dacă vor învăţa cum trebuie făcută colectarea selectiv pe tipurile de deşeuri, atunci vom putea spune că ne-am atins scopul cu acest proiect“, a mai spus Gâju.