Colțul Troll-ului - Super-ofertă! „Câștig“ de 0,01% la depozit!

Dragul nostru stat tocmai ce-a împrumutat 300 milioane lei de la bănci, prin obligațiuni emise la 10 ani, la un randament în creștere la 4,07% pe an; e un semn clar că biznismenii nu se încred în optimistul program de guvernare. Evident, statul nu se va opri aici, căci îi trebuie cam 15 miliarde euro ca să susțină cheltuielile bugetare și investițiile prognozate în 2017, după cum remarcă avocatul Gheorghe Piperea - „Și nici dobânda plătită de Guvern nu va înceta să crească, dată fiind agravarea riscului de țară, pe fundalul turbulențelor din ultima lună“. De cealaltă parte, dobânzile plătite de bănci la depozitele pentru populație încep de la 0,3% la ING și 0,35% la BCR și ajung până la 1,35% pe an la băncile mici și la cele de nișă, notează Piperea - „De regulă, băncile mari, sistemice, au dobânzi de 0,6 - 0,75% pe an, la lei. La euro și dolari, „bonificațiile“ sunt și mai mici, tinzând către 0,1% pe an. Există bănci care oferă anual un „câștig“ de 0,01%“. Deci 0,6% pentru populație și 4,07% pentru bănci, de la stat (adică de la noi). Ar cam fi cazul ca noul ministru al Economiei, senor Tudose, să-și pună această întrebare: „Când vor începe băncile care se ocupă, în practică, doar cu subvenția Prima Casă și cu creditarea statului să ajute și economia?“. Ce-i de făcut? „Revin cu propunerea pentru Finanțe - emiteți obligațiuni și titluri de stat pentru populație și puneți-le la bursă, ca să scoateți din letargie acest instrument capitalist care lipsește aproape cu desăvârșire din România. În loc să-și țină banii în bănci pentru câștiguri de doi lei (literalmente), cetățenii ar putea ajuta statul, la o dobândă rezonabilă de 2 - 2,5% pe an. Și nici nu le-ar mai fi frică de confiscarea economiilor, în caz de probleme la bancă“, conchide Piperea. La final, o remarcă interesantă a mai multor analiști economici - băncile au cumpărat obligațiunile de 300 milioane lei în nume propriu, nu și pentru clienți.