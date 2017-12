Componența echipei de Cupa Davis a României pentru meciul cu Belarus

Echipa de Cupa Davis a României va disputa meciul cu Belarus din grupa I (zona Europa / Africa) fără unul dintre cei mai importanţi jucători, Florin Mergea, care a anunţat că nu face deplasarea la Minsk. Partida va avea loc în perioada 3-5 februarie, contând pentru turul 1.

În aceste condiţii, echipa României pentru partida cu Belarus va fi formată din Marius Copil, Adrian Ungur, Horia Tecău şi Nicolae Frunză, ultimul fiind un tânăr jucător în vârstă de 19 ani, aflat pe locul 582 ATP. Cel mai probabil, Andrei Pavel va miza la simplu pe Marius Copil şi Adrian Ungur, iar la dublu vor evolua Horia Tecău şi Marius Copil, formulă care a mai fost utilizată în trecut.

Medaliat cu argint la Jocurile Olimpice de la Rio în proba de dublu, Florin Mergea a motivat că în ultimele luni s-a confruntat cu probleme medicale, iar în această perioadă se află în refacere. „Cu părere de rău, vreau să vă anunţ că nu voi face deplasarea la Minsk pentru meciul de Cupa Davis contra echipei Belarusului, deşi mi-aş fi dorit acest lucru. Sunt în plină refacere după accidentarea suferită la Rio, din cauza căreia au apărut şi alte accidentări în încercarea de a reveni la nivelul de anul trecut. Dacă anul trecut am avut luxul de a îmi permite să pierd două mii de puncte, anul acesta nu mai pot face asta, iar încă o săptămână în plus mi-ar pune în pericol următoarele luni. De trei săptămâni am început un program special de recuperare şi de exerciţii, iar progresul deja se vede şi cu paşi mici sper ca la Indian Wells să fiu 100% din punct de vedere fizic. Vă mulţumesc în continuare pentru suport şi înţelegere”, a spus Florin Mergea pe contul său de Facebook.

România luptă în Belarus pentru calificarea în turul secund al Grupei I, acolo unde elevii lui Andrei Pavel sunt aşteptaţi de Austria. Potenţialul meci cu Austria ar conta pentru calificarea la barajul de accedere în Grupa Mondială a competiţiei inter-ţări din tenisul masculin. România a mai întâlnit o singură dată reprezentativa Belarusului, în anul 2005, la Braşov, iar tricolorii au câştigat cu scorul de 3-2.