Conducerea PNL București: Nu toate filialele au luptat cu PSD, un non-combat a avut loc

Prim-vicepreşedintele coordonator PNL Bucureşti, Adriana Săftoiu, a declarat luni că între PNL şi PSD a existat un non-combat, în timp ce Cristian Bușoi a admis că nu toate filialele au arătat că vor să lupte cu PSD.

''Practic noi timp de zeci de ani nu ne-am poziţionat faţă de PSD constant şi aşa cum trebuie. Cred că e foarte greu să faci opoziţie PSD dacă ai obligaţii faţă de PSD şi cred că asta e marea problemă. Mi-e foarte greu să folosesc cuvântul blat, mi se pare chiar ruşinos, dar să spun că un non-combat a avut loc. Întrebarea e ce facem mai departe. Eu întreb cum e posibil ca un partid să fie condus de un condamnat penal, decizie definitivă, şi el să bată PNL? Cum e posibil ca PNL să aibă criterii de integritate, să renunţe la candidaţi care şi-au câştigat pur si simplu primăriile şi nu în numele nostru, ci independenţi...Şi unde greşeşete PNL?'', a spus Adriana Săftoiu în discursul care a precedat alegerile pentru șefia PNL Sector 6.

Adriana Săftoiu a afirmat că în ultimii 10 ani PNL şi PDL au greşit pentru că în anumite sectoare au dat senzaţia că este imposibil să câştige.

''Sunt sigură că aţi primit întrebarea de la cetăţeni, cum aţi pierdut alegerile în Bucureşti, pe linie, pentru prima dată. Cum a a fost posibil ca PSD să câştige Bucureştiul pe linie? Dacă cineva crede că noi am pierdut Bucureştiul doar pentru că s-au făcut greşeli în ultimele şase luni eu cred că ne înşelăm. Greşelile din ultimele şase luni, sigur, contează, dar noi am făcut greşeli cred că în ultimii 10 ani de zile pentru că PDL şi PNL au dat senzaţia că în anumite sectoare este imposibil, e invincibil Vanghelie, Piedone, Onţanu. Noi ne-am comportat timp de 10 ani de zile exact aşa, că PSD în anumite sectoare nu poate fi bătut. Noi am spus că Bucureştiul este de dreapta, eu mă îndoiesc de lucrul acesta pentru că în 26 de ani nici măcar o dată Alianţa DA de exemplu nu a putut câştiga toate sectoarele, chiar şi atunci a pierdut un sector'', a susţinut Săftoiu.

Ea a subliniat că la aceste alegeri parlamentare PNL nu trebuie să se războiască în partid, ci cu PSD.

''Eu cred că PNL poate la aceste alegeri parlamentare să facă ceea ce trebuie să facem, să câştigăm, şi mai cred că Bucureştiul poate fi recâştigat, dar dacă noi nu credem în noi şi dacă adversarul nostru principal nu e PSD, ci eventual adversarul găsit printre noi, ducem războaie cu noi, avem toate şansele să rămânem la acest procent care ne-a ruşinat pe toţi'', a arătat Adriana Săftoiu.

La rândul său, preşedintele PNL Bucureşti, Cristian Buşoi, a admis că nu toate organizaţiile de sector au arătat că vor să se lupte cu PSD.

''PNL Bucureşti a avut câteva momente în care a avut şi ezitări poate şi greşeli, cea mai mare greşeală pe care a făcut-o în campania electorală este aceea că nu toate organizaţiile de sector au arătat că vor să se lupte cu PSD", a spus președintele PNL București.

Acesta a promis că non-combatul cu PSD nu se va mai repeta.

"Spun foarte clar că non-combatul cu PSD nu se va mai întâmpla în Bucureşti. Da astăzi, din momentul în care noua conducere s-a aşezat la cârma organizaţiei Bucureşti, din momentul în care începem să completăm conducerile organizaţiilor PNL Bucureşti cu preşedinţii celor şase sectoare, lupta cu PSD începe cu toată forţa şi de astăzi declarăm război total administraţiei de stânga şi administraţiei PSD din Bucureşti. În toamnă, liberalii trebuie să facă campania, ori PNL, ori PSD şi dacă vom reuşi să arătăm care este diferenţa profundă între noi şi PSD, PNL are şanse să câştige. PNL trebuie să facă o opoziţie dură dar şi sinceră, argumentată, care să scoată în evidenţă lucrurile negative pe care le face administraţia PSD şi mai ales să arate cum ar face PNL mai bine pentru ca oamenii să ne poată oferi încrederea la alegerile parlamentare'', a conchis Cristian Buşoi.