Conducerea PNL îi recomandă lui Hașotti să facă un pas în spate

09:44:38 / 04 August 2016

SAFTOIU SFATUIESTE

Sa incepem cu poza luii Hasotti . Dupa cum arata , nu poti sa-ti dai seama daca este intr-o stare de beatitudine , rugandu-se pentru iertare pacatelor lui sau ale noastre , sau pentru un nou mandat de parlamentar . Oricum , arata ca un sfant inainte de crucificare , desi ar fi de preferat o ardere pe rug . Partidele se pregatesc pentru schimbarea liderilor . Incepe lupta crancena in si intre partide cu scopul de a alege pe cei mai prosti , compromisi si mai usor manevrabili dintre hamesitii care-si asteapta randul de ani de zile . Cand se gaseste prostul dorit , idiotul ideal , va fi dus in aplauzele electoratului cretin care l-a votat , pe umeri , in locurile cele mai inalte . Vor avea ca model pe rezervistul amiral tomitan Chitac , dvenit peste noapte liberal cazon si care a intrat in anonimat imediat ce a iesit ( din marina ) . Sa nu uitam ca idiotul ideal nu este totuna cu prostul . Idiotul , asa cum spunea Arghezi , reprezinta o stare intelectuala evoluata , ca a lui Hasotti de ex. Prost poate fi oricine vrea , pe cand functiunea sociala de idiot este rezultatul unei vreri si a unei educatii . Idiotia este un doctorat , afirmatie dovedita din plin de Ponta si de Oprea . Pana cand partidele isi vor selecta liderii mai mult sau mai putin compromisi , propunem celor care mai spera intr-o schimbare o solutie ; sa se gandeasca daca n-ar fi bine , ca a venit timpul sa ne suflecam manecile , sa dam jos pantalonii politicianistului de tip Hasotti , Dragomir si Manea , si sa le pipaim partile arstocratice cu reteveiul democratic ?