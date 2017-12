Constanţa: cea mai mică producţie de grîu din ultimii 20 de ani

Seceta cumplită care a lovit România a pus autorităţile în situaţia de a asista neputincioase la reducerea dramatică a producţiei agricole a ţării. Chiar dacă recoltarea grîului a început cu cîteva săptămîni mai devreme, oficialii Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale au recunoscut, la sfîrşitul campaniei, că cele 2,6 milioane de tone obţinute pînă în prezent reprezintă cea mai scăzută producţie de la război încoace. La fel ca toate judeţele din zona de sud şi de sud - est a României, Constanţa a înregistrat pierderi mari la culturile de păioase. Potrivit directorului executiv al Direcţiei Agricole şi pentru Dezvoltare Rurală (DADR) Constanţa, Iancu Şapera, grîul a fost afectat "în mod deosebit". După evaluările realizate la încheierea campaniei de treierat, pe cele 110.000 ha de grîu care au scăpat de lipsa prelungită a precipitaţiilor s-a obţinut o producţie medie de aproape 1.500 de kg la hectar. "Sînt rezultatele oficiale obţinute în această perioadă foarte dificilă pentru Constanţa, ceea ce înseamnă mai puţin de jumătate dintr-un an dobrogean obişnuit. Practic, am recoltat 200.000 de tone de grîu în această vară, puţin sub 10% din cantitatea totală de la nivelul întregii ţări. O analiză sumară a producţiilor obţinute pînă acum arată că 2007 că a fost cel mai slab an la grîu din ultimii 20 de ani", a declarat Iancu Şapera. Lipsa ploilor a afectat nu doar marii cultivatori de terenuri agricole, românii fiind speriaţi că vor fi nevoiţi să se confrunte, în acest an, cu mai multe valuri de scumpiri. "Dramatic este faptul că efectele se vor resimţi şi în perioadele următoare. Avem circa 90.000 de ha care intra sub incidenţa legii privind acordarea despăgubirilor, însă doar 750 de fermieri constănţeni şi-au depus dosarele pentru a intra în posesia subvenţiilor. Începînd de mîine (n.r. – astăzi), primii 60 de agricultori vor primi acordul de eligibilitate a dosarelor pentru cei 750 de lei la ha", a precizat Şapera. Directorul DADR susţine că fermierii pot depune documentaţia necesară pînă la 30 octombrie, dată la care ar trebui să îşi primească şi sumele de despăgubire. Agricultorii susţin că în afară de grîu, judeţul Constanţa a fost puternic afectat şi la culturile de orz, orzoaică şi rapiţă.