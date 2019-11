Institutul Național al Patrimoniului, Direcția de Cultură a județului Constanțași Muzeul de Istorie Națională si Arheologie Constanța invită publicul constănțean să descopere „Constanța Multietnică și monumentele sale“ - vernisajul expoziției & lansarea platformei online.Expoziția foto-documentară cuprinde informații, documente, fotografii, planuri privitoare la patrimoniul cultural imobil al comunităților etnice din Constanța, explorând, astfel, imensul potențial turistic multicultural al urbei tomitane.



Expozițiapune în valoaredate din fondul documentar alServiciul Județean Constanța al Arhivelor Naționale, al Muzeului de Istorie Naționalăși Arheologie Constanțași al Direcției Județene de Cultură Constanța.Expoziția cuprinde 23 panouri expoziționale care ilustrează patrimoniul imobil al comunităților etnice din Constanța, alături de un scurt istoric al fiecărei comunități. Scopul expoziției este identificarea unor modalităţi moderne şi sistematice de valorificare a acestui patrimoniu, cu funcţia de recuperare a unei dimensiuni identitare pozitive, aflate, în unele cazuri, pe cale de dispariţie. Expoziția îşi propune să ofere informații care vor contribui la conștientizarea rolului și a importanței comunităților etnice din orașul Constanța, ca strategie de stimulare a unei mai bune colaborări între administrația locală și reprezentanții acestor comunități, în scopul unui mai bun dialog interetnic.



În paralel cu expoziția,va fi lansat și web site-ul www.constantamultietnica.ro,unde se vor regăsi traseele culturale ce se pot articula în jurul patrimoniului multicultural din Constanța, premisă a dezvoltării pe termen lung, cu beneficii culturale şi social-economice locale, regionale şi naționale.

Din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, până la începutul celui de-al Doilea Război Mondial, orașul Constanța a constituit un excelent exemplu de comunitate multiculturală şi multietnică, dezvoltându-se pe baza principiilor toleranței și colaborării.Aceste aspecte au fost puțin analizate în trecut şi merită în prezent o promovare şi valorificare adecvată, ca exemplu pozitiv pentru viitor al potențialului reprezentat de multiculturalism pe teritoriul României, în contextul globalizant al Europei contemporane.



În prezent, turismul de pe litoralul românesc este axat aproape exclusiv pe zona stațiunilor, centrul istoric al orașului Constanța, care cuprinde clădiri relevante cultural și social, fiind insuficient promovat și, implicit, inclus în cadrul unui circuit istoric adecvat.



Expoziția, care va putea fi vizitatăpână pe4 decembrie, cuprinde 23 de panouri, organizate pe etnii (prezentate în ordine alfabetică), cu un scurt istoric al acestora și cele mai reprezentative monumente si clădiri istorice ale acestora - repere importante in viața comunității: Biserica, Școala, săli de festivități și întruniri; alte puncte centrale definitorii pentru comunitate: case de locuit, hoteluri, cafenele, cinematografe, etc. - existente și astăzi înzona peninsularăa Constanței, precum o hartă cu monumentele respective.

***

Istoria dezvoltării pe calea modernităţii a Constanței a început după anii 1858-1860, odată cu concesionarea extinderii portului și construirii liniei de cale ferată Cernavodă-Constanța, de către autoritățile otomane, companiei britanice Danube and Black Sea Railway and Kustendge Harbour Company Ltd. Localitatea a fost populată, prin stimularea comerțului şi a manufacturilor şi prin constituirea primelor întreprinderi industriale, în deceniul următor, de o varietate fără precedent de grupuri etnice, muncitori calificaţi şi necalificaţi, atrași de noile oportunităţi.



Originea acestora era diversă: greacă, armeană, evreiască, tătară, turcă, bulgară, rusă, engleză, germană şi italiană. Astfel, eterogenitatea populației va rămâne o constantă în evoluția modernă a orașului, după integrarea Dobrogei în componența statului român, ca urmare a deciziilor Congresului de pace de la Berlin (1878).



Noile cartiere ale oraşului, aflat în proces de formare, reprezentau zone compacte de locuire ale unei etnii (greci, armeni, turci, tătari, evrei, etc), cu străzi de legătură și artere comerciale mixte, fără a avea însă un caracter etnic exclusiv.



Panourile foto documentare prezintă cele mai importante repere ale comunității respective, biserica, școala, clădiri emblematice, care au imprimat Constanței un caracter cosmopolit și un farmec inconfundabil.