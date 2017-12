Constănțeanca Sevil Shhaideh îl face praf pe Grindeanu: „E un complexat, fuge de muncă și răspundere“

13:53:48 / 18 Iunie 2017

MANIPULAREA

Doamna SEVLL, traesc in dobrogea cu domiciliu din 1955 cand am venit dintr-o regiune saraca din Moldova, Aici am Muncit,Invatat, Crescut si TRAIT in comuniune cu tori romanii( dobrogeni, olteni, moldoveni, ardeleni, munteni ) cu toate etniile conlocuitoare ( turco-tatara,armean, maghiar,lipovean-rus , etc), retineti ca - machedonii sunt adevarati romani si nu este o etnie), dovedind constant ca ne Respectam, Stimam si Convetuim frateste, si , toti impreuna am REFACUT, CONSTRUIT MODERNIZAT si DEZVOLTAT=UNUL DIN CELE MAI FRUMOASE SI BOGATE PLAIURI ROMANESTI=DOBROGEA,. Sunt surprins cum D-na SEVILL poate sa debiteze asemenea cuvinte DEFAIMATOARE LA ADRESA Primului-Ministru Sorin GRINDEANU,. Cocoano retine ca primul ministru nu poate fi dat jos decat de PARLAMENT si nici Presedintele tarii nu-l poate da jos,. Vad ca il barfesti ca ai URA ca TI-A CERUT DIMISIA si bine a facut, Te-ai aliat cu un OLTEAN INFUMURAT ,PARSIV SI FACE ORICE SA NU INTRE IN PUSCARIE PENTRU MATRAPASLACURILE SI HOTIILE FACUT PRIN TELEORMAN SI AZI MANIPULEAZA SI INSCITA LA URA PRIN PERSOANE = SOVAELNICE si FARA DEMNITATE= ASA CUM VA ADUS TIMP DE 6 LUNI DE CAND TERORIZEAZA P.S.D.-ul zi si noapte,. Acest ESCROC ar fi trebuit sa-si vada de buna functionare a Camerei Deputatilor si nu a guvernului, Pentru a capata OSUL DE ROS = acest oltean imputit a tradat si eliminat din partid oameni de mare valoare; Mircea Geoana, Victot Ponta,si multi alti PSD-isti. Ca atare constat cu surprindere ca suntesi INSTABILA IN DISCURS, SOVAENICA si USOR DE MANIPULAT,.= URMAND FARA D#EMNITATE UN TIRAN< OFITER SUB ACOPERIRE CE FACE PARTE DIN FAMILIA GENERALILOR =DRAGNEA=CARE DOMINA SCENA POLITICA A LUI CEAUSESCU,.