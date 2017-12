Constănţeanul Alexandru Neagu, cel mai bun sportiv la CE de Kung-Fu

La Sofia s-a desfăşurat, la sfârşitul săptămânii trecute, “2nd European Kung-Fu Open Championship“, competiţie la care au participat 160 de sportivi din şapte ţări. Întrecerea a fost rezervată copiilor, cadeţilor, juniorilor şi seniorilor, iar la final, România s-a clasat pe locul secund în clasamentul general pe medalii, cu un total de 29 de medalii, dintre care 14 de aur, şapte de argint şi opt de bronz.

Cel mai bun sportiv al turneului a fost desemnat constănţeanul Alexandru Neagu, de la CSU Neptun, care a primit o diplomă specială şi o cupă din partea organizatorilor. Medaliile de aur au fost obţinute de următorii sportivi: Alexandru Neagu (CSU Neptun Constanţa) - Light-Fighting Sanda, seniori, -70 kg; Georgiana Pavel (CSU Neptun) - Light-Fighting Sanda, senioare, -55 kg; Leonardo Savioli (CS Noua Generaţie Mangalia) - Tuishou, cadeţi, -60 kg; Beatrice Roşăneanu (CS Marea Neagră Constanţa) - Tuishou, copii 12-13 ani, -50 kg; Tudor Bocai (CS Marea Neagră) - Tuishou, copii 12-13 ani, -50 kg şi Taolu Tradiţional; Andrei Oltean (CS Marea Neagră) - Taolu Tradiţional, copii 10-11 ani; Giovani Savioli (CS Noua Generaţie) - Tuishou, copii 8-9 ani, -40 kg şi Light-Fighting Sanda; Vlad Bocai (CS Marea Neagră) - Tuishou, copii 8-9 ani, +40 kg; Cătălin Cercel (CS Marea Neagră) - Tuishou, copii 8-9 ani, -30 kg şi Light-Fighting Sanda; Iustin Iordache (CS Marea Neagră) - Light-Fighting Sanda, copii 6-7 ani, -30 kg; Mihai Stoica (CS Noua Generaţie) - Tuishou, copii 6-7 ani, -25 kg.

„Considerăm că am obţinut rezultate foarte bune, unii dintre sportivi reuşind să câştige medalii de aur la două probe diferite, ceea ce ne bucură şi ne dă speranţe pentru un viitor bun al Kung-Fu-ului din România. Chiar dacă nu am avut un lot mare, la multe categorii am reuşit să ne impunem şi să fim apreciaţi de către oficialii şi participanţii la campionat. Deplasarea sportivilor a fost sprijinită de către Universitatea Maritimă din Constanţa, rector Violeta Ciucur, şi de CS Marea Neagră Constanţa”, a declarat preşedintele CS Marea Neagră, Florin Iordănoaia.