Constantin Gache, confirmat oficial pe banca Farului

Anunţată în exclusivitate de cotidianul “Telegraf” în urmă cu trei săptămîni, venirea lui Constantin Gache pe banca tehnică a Farului se va oficializa astăzi. Noul antrenor al constănţenilor va fi prezentat în această dimineaţă, în cadrul unei conferinţe de presă, la stadionul “Farul”. “Toate detaliile contractuale au fost puse la punct. Înţelegerea va fi valabilă pe doi ani de zile, iar luni, Gache va fi prezentat presei drept noul nostru tehnician”, a declarat sîmbătă directorul tehnic al grupării de pe litoral, Ion Marin. Noul antrenor a pregătit în sezonul trecut pe Delta Tulcea, reuşind să se claseze pe primul loc în clasamentul Seriei I a Ligii a II-a. Tulcenii nu au obţinut însă promovarea, pentru că nu au depus în timp util dosarul de licenţiere la Federaţia Română de Fotbal. “Este o onoare, am jucat ani de zile pentru această formaţie şi mă consider un farist adevărat. Vreau să îmi măsor şi eu forţele şi să văd dacă pot face ceva bun pentru constănţeni. Farul are un lot valoros şi sînt optimist că vom face treabă”, a declarat Gache. Obiectivul său pentru viitorul sezon va fi restructurarea lotului, întinerirea echipei şi o clasare în prima jumătate a ierarhiei. În aceste condiţii, Gache nu va veni cu mîna goală la Constanţa, urmînd să aducă doi jucători de la Tulcea, Ştefan Ciobanu şi Emil Nanu, ambii atacanţi. În plus, Farul va trebui să se lupte cu Gloria Bistriţa pentru achiziţionarea mijlocaşului tulcean Enache Cîju. Marea surpriză ar putea fi însă venirea actualului conducător al Deltei, Petre Marinescu, în funcţia de preşedinte executiv.

Tot astăzi, de la ora 11.00, este programată şi reunirea lotului, ocazie cu care jucătorii se vor întîlni pentru prima oară cu noul tehnician. Printre noutăţi se va afla Gaston Mendy, un mijlocaş stînga născut în Senegal, la Dakar, care are cetăţenie portugheză. În vîrstă de 22 de ani, africanul provine de la Estoril, formaţie din liga secundă portugheză şi va semna cu Farul un contract pe 4 ani.

Altfel, conducerea clubului a anunţat că va investi 2,5 milioane de euro în modernizarea stadionului, fiind vizate înlocuirea celor 15.000 de scaune, refacerea suprafeţei de joc, încheierea lucrărilor la terenul sintetic şi îmbunătăţirea instalaţiei de nocturnă.