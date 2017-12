Constantinescu, condamnat. Sentința nu este definitivă - UPDATE

Magistrații Tribunalului Constanța au anunțat verdictul în dosarul în care președintele Consiliului Județean Constanța, Nicușor Constantinescu, este acuzat de subfinanțarea Centrului Militar Zonal Constanța. Potrivit portalului instanțelor de judecată (http://portal.just.ro), Constantinescu a fost condamnat la trei ani și șase luni de închisoare cu executare. Totuși, sentința nu este definitivă și poate fi atacată la Curtea de Apel Constanța. Amintim că, în acest dosar, procurorii DNA îl acuză pe președintele CJC că nu ar fi alocat bani pentru funcționarea Centrului Militar Zonal Constanța și că ar fi încercat să restrângă spațiile destinate instituției. Constantinescu a explicat instanței că el doar și-a făcut datoria de a da curs unor hotărâri ale Consiliului Județean Constanța, votate de către aleși și avizate privind legalitatea de către prefect. Până acum, a fost publicată doar minuta ședinței de judecată în cadrul căreia s-a dat sentința, urmând ca motivarea instanței să fie publicată în următoarea perioadă. Pe măsură ce apar informații noi, vom reveni cu amănunte.

UPDATE

O primă declarație la cald a președintelui CJC privind condamnarea sa

"Sentința este nelegală și netemeinică, în contextul în care judecătorul care a pronunțat soluția de condamnare mi-a încălcat dreptul la un proces echitabil prin respingerea tuturor cererilor în apărare (martori, expertize, acte), m-a amendat pentru că mi-am exercitat dreptul de a formula o cerere de recuzare și s-a antepronunțat în mod constant prin felul în care a motivat menținerea controlului judiciar. De asemenea, a ignorat atât o hotărâre definitivă care a stabilit că sunt nevinovat pentru că am pus în executare o hotărâre a Consiliului Județean și, mai mult, deși am achitat chiar mai mult decât trebuia din prejudiciul calculat, respectiv peste 80.000 de lei, a dispus obligarea la plata sumei de 70.000 de lei. Voi formula apel împotriva acestei soluții", a declarat Nicușor Constantinescu.

UPDATE

„Justiția a devenit un câmp tactic pentru DNA și SRI”

În cadrul conferinței de presă pe care Nicușor Constantinescu o susține în aceste momente, președintele CJC a afirmat că se aștepta să fie condamnat la închisoare cu executare, așa cum a anunțat și în urmă cu două săptămâni. Constantinescu este de părere că judecătoarea Iulia Cezara Suciu s-a antepronunțat și că nu există dovezi împotriva lui. „Astăzi e ziua mea. Doamna judecător mi-a făcut un cadou”, a spus Constantinescu. El o acuză pe judecătoarea Suciu că i-a interzis multe drepturi prin menținerea controlului judiciar și că, practic, a „intrat cu bocancii în legea administrației locale”. „Dacă nu duceam la îndeplinire hotărârile CJC, eram acuzat oricum. Sunt condamnat că am adus un beneficiu județului, nu familiei sau prietenilor. Suciu a făcut o mulțime de abuzuri, culminâd cu arestarea mea în ianuarie, deși nu am încălcat controlul judiciar. Am fost judecat pentru aceeași faptă de două ori (prima dată a fost judecat în urma unui denunț făcut de fostul prefect Claudiu Palaz, însă a câștigat - n. r.)”, a mai declarat președintele CJC. Constantinescu este de părere că adevărata problemă este aceea că, la 25 de ani de la Revoluție, se fac abuzuri grave în Justiție: „Justiția a devenit un câmp tactic pentru DNA și SRI”.

UPDATE

"Este prima dată când un ales e condamnat pentru că a dus la îndeplinire hotărâri de consiliu "

"Poate și eu am fost un câmp tactic. În dosarul CMZ mi s-a refuzat dreptul de a desemna un expert-parte, care să participe la realizarea unui raport din care să reiasă dacă există sau nu un prejudiciu. Mi s-a încălcat dreptul la apărare. Mi s-a respins și cererea de a-i audia ca martori pe șeful Direcției Arhivelor Statului, Virgil Coman, și fostul șef al ISU „Dobrogea”, Viorel Costache. Eu nu am repartizat spații pentru mine, ci pentru instituții ale statului. Astea nu sunt fapte penale. Nu e dare sau luare de mită. Mă aștept ca, în dosarul în care sunt acuzat de finanțarea echipelor sportive din județ să fiu condamnat, tot de judecătoarea Iulia Cezara Suciu, la spânzurătoare. Condamnarea mea este un atac la democrație. Este pentru prima dată când un ales e condamnat la închisoare cu executare pentru că a dus la îndeplinire mai multe hotărâri de consiliu. Aceste fapte intră, în cel mai rău caz, sub incidența contenciosului administrativ. Este un grav abuz la democrație să fii condamnat pentru hotărâri de consiliu județean. Este, totodată, un atac la aleșii locali. Nimeni nu va mai vota niciun proiect. Nicio hotărâre nu va mai fi votată cu inima deschisă. Aleșilor le va fi frică să nu ajungă în situația mea”, a spus Constantinescu.

UPDATE

"Mi se interzice dreptul de a mai fi ales fără a exista probe împotriva mea"

„Am fost umilit public. Am fost bruscat în 14 ianuarie 2014, am fost târât la București, am fost arestat de mai multe ori. Este de neînchipuit dimensiunea umilinței. Nici nu știu ce să le spun copiilor mei, Ștefan și Smaranda, despre condamnarea mea. Sunt hotărât să mă apăr până în pânzele albe. Voi cere recurs, expertiză, audierea martorilor și voi cere, încă o dată, să se ia în considerare faptul că există o decizie a Judecătoriei Constanța, într-un dosar identic, prin care am fost achitat. Dacă ar fi să o iau de la capăt, aș vota aceleași hotărâri. Cred că judecătoarea Suciu a fost presată de binomul DNA - SRI și cred că cei care nu se supun acestui binom sunt exterminați. Dacă eu sunt vinovat că am dus la îndeplinire o serie de hotărâri CJC, atunci pot fi considerați la fel de vinovați și consilierii județeni, secretara județului și cei doi vicepreședinți CJC. Sunt condamnat și mi se interzice dreptul de a mai fi ales fără a exista probe împotriva mea. Conform legii, ar fi fost abuz în serviciu dacă aș fi obținut un folos pentru mine, însă eu nu am avut niciun beneficiu”.

„Dacă există vreo pată în dosar, eu îmi dau demisia, mă duc și mă spânzur, probabil că asta se dorește - execuția mea. Mie nu mi-e frică decât de Dumnezeu, toate lucrurile pe care le-am zis până acum trebuie să fie spuse. În momentul în care procurorii lovesc în hotărâri ale consiliilor județene sau locale, lovesc în cetățeni. Este o nedreptate. Vor plăti toți pentru această condamnare. Este o pată pentru justiția din Constanța care m-a condamnat chiar de ziua mea și bolnav de cancer. Să dea Dumnezeu ca procurorul Andrei Bodean și judecătoarea Iulia Cezara Suciu să nu treacă prin ceea ce trec eu acum”.

