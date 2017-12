Continuă supremația oaspeților?

Primele patru partide din optimile de finală ale Ligii Campionilor la fotbal nu au adus niciun succes pentru echipele gazdă, iar în meciurile de astăzi am putea consemna alte două rezultate pozitive pentru echipele oaspete, care sunt socotite favorite. Chiar dacă a avut un meci mizerabil, sâmbătă, în campionat, FC Barcelona are prima șansă în meciul de pe terenul campioanei din Premier League. Manchester City are șansa ei la victorie și chiar la calificare în sferturi, chiar dacă în ultimul timp a alternat prestațiile foarte bune cu cele modeste. Gazdele vor avea un mare handicap - absența liderului de la mijlocul terenului, Yaya Toure, suspendat pentru acest meci. La Torino vine o formație în ascensiune, Borussia fiind total diferită față de echipa care pierdea meciuri pe bandă rulantă în toamnă! Probabil că Juventus ar fi preferat să joace cu Borussia în urmă cu două-trei luni și nu acum, când echipa lui Jurgen Klopp are trei victorii consecutive în Bundesliga.

În această seară, de la ora 21.45, se vor juca următoarele partide: Manchester City - FC Barcelona (Digi Sport 1, Dolce Sport 1) și Juventus Torino - Borussia Dortmund (TVR 1, Digi Sport 2, Dolce Sport 2).