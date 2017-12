Cor de gospel în roșu, galben și albastru

Începutul lunii decembrie vine cu vești bune pentru cei care vor să vadă concertul de gospel susținut de Dexter Walker & Zion Movement, în Constanța şi București, dar nu au timp să meargă să-și procure bilete. Asociația Culturală SpectacolArt invită publicul să-și lustruiască cizmulițele în așteptarea lui Moș Nicolae, pentru a primi o reducere de 20% la biletele cumpărate online, pentru concertele de Crăciun marca Dexter Walker & Zion Movement din Chicago. Biletele pot fi cumpărate cu discount, accesând link-ul: http://bilet.ro/event.php?id=3203.

Biletele pentru concertul „Celebrate Christmas” de la Constanța, programat pe 9 decembrie, de la ora 19.00, la Casa de Cultură a Sindicatelor (CCS), pot fi cumpărate și de la sediul instituției gazdă sau de la casa de bilete a Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski”, la prețurile de: 70 lei (categoria III), 100 lei (categoria II) și 150 de lei (categoria I). Reducerea de 20% pentru biletelor cumpărate online se aplică tichetelor de la categoriile II și III.

Bilete mai pot fi achiziționate în rețeaua Librăriilor Cărturești, în rețeaua Agențiilor TUI TravelCenter & EuroLines și online, pe bilet.ro. Concertul din România al corului Dexter Walker & Zion Movement din Chicago este realizat cu sprijinul Ambasadei Statelor Unite ale Americii la București.

TRICOLORUL ROMÂNESC ȘI SUPERMAN Dexter Walker & Zion Movement vor cânta în fața publicului din România îmbrăcați în robe în culorile steagului național: roșu, galben și albastru. Aceste culori au, însă, o altă semnificație pentru artiștii americani. Fondatorul corului gospel, reverendul Dexter Walker, explică: „Când m-am gândit la design și coloristică, am vrut să evidențiez ceea ce emană corul nostru: putere, rezistență, unitate, iubire, etc. Am avut, inițial, alte culori și design în minte, dar Superman mi-a captat atenția dintr-o dată. Superman e un supererou care apare în cărțile de benzi desenate și care e considerat un simbol al culturii americane. Apariția lui Superman este distinctă și simbolică. El poartă un costum albastru, cu o capă roșie și un scut roșu cu galben în formă de „S”, pe pieptul său. Acest personaj dispune de puteri supraomenești, pe care le folosește spre binele umanității”.

Turneul din România, susținut de cei 35 de artiști din Chicago care, anul acesta, au câștigat premiul pentru cel mai bun cor contemporan gospel din Statele Unite ale Americii, la „Stellar Awards”, va începe pe 9 decembrie, de la ora 19.00, la Constanța, la Casa de Cultură a Sindicatelor. Pe 10 decembrie, de la ora 20.00, artiștii americani vor aduce magia Crăciunului la București, la Cinematograful Patria, iar pe 11 decembrie, de la ora 20.00, vor cânta la Teatrul Național din Cluj. Evenimentul este organizat de Asociaţia Culturală SpectacolArt, în colaborare cu Pro Music International, Cultural Act, Sfera Decor, TUI TravelCenter& Eurolines, Reţeua Librăriilor Cărtureşti, Bilet.ro, Biletoo.ro, RATC, Sfera Decor. Printre partenerii media se numără cotidianul Telegraf și Neptun TV.