Costel Orac a renunțat la visul de a lucra la Dinamo

Fostul fotbalist Costel Orac, în prezent șeful Centrului de Copii și Juniori de la Concordia Chiajna, a declarat vineri, la ProSport LIVE, că nu crede în revenirea ca antrenor la Dinamo Bucureşti, formaţia la care s-a consacrat ca jucător, şi este concentrat pe formarea tinerelor talente.

În vârstă de 58 de ani, Costel Orac a activat ca antrenor la Oţelul Galaţi, FC Botoşani, Unirea Urziceni şi Concordia Chiajna. Ca jucător, fostul atacant a reuşit 41 de goluri în cele 217 apariţii pentru Dinamo Bucureşti, în perioada 1981-1989.

„Sincer, nu mai visez să lucrez la Dinamo. Sunt de trei ani aici, la Chiajna. Chiar a început să-mi placă acest rol. Nu mai e presiunea ca atunci când eşti antrenor. Vreau să am satisfacţia de a creşte nişte fotbalişti care să ajungă la nivel înalt. A fost o tentativă de readucere a fostelor glorii la Dinamo după ce domnul Negoiţă a preluat clubul. Am avut două discuţii cu domnul Negoiţă şi cu domnul Anghelache. Ştiu că au mai fost discuţii cu Ţeţe Moraru, Ionel Augustin, Florin Cheran, pentru a fi cooptaţi în cadrul clubului. Cert este că nu ştiu ce s-a întâmplat, n-am mai aşteptat să primesc o ofertă. Trebuia să-mi găsesc repede de muncă, pentru că eu nu am primit grad, ca alţii”, a spus Costel Orac, la ProSport LIVE.

Născut în Galaţi, Orac a precizat că regretă dispariţia Oţelului din Liga 1: „Vorbim despre o echipă care a fost campioana României, a jucat în Liga Campionilor. Am mai avut noi o echipă, Unirea Urziceni, care a păţit la fel. Eu i-am promovat în Liga 1, apoi au jucat în Liga Campionilor şi după aceea s-au desfiinţat”.