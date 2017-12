Cozi şi ambuteiaje, pe drumul spre litoral

Ca la fiecare sfîrşit de săptămînă, traficul rutier s-a desfăşurat cu dificultate vineri, la intrarea de pe Autostrada Soarelui pe Drumul Naţional 22 C (Cernavodă - Medgidia - Basarabi). Lucrătorii Serviciului Poliţiei Rutiere Constanţa (SPR) spun că aceste probleme sînt normale, în condiţiile în care Autostrada Soarelui are două benzi pe sens, iar DN 22 C, doar una. Mai mult, spun poliţiştii, legătura dintre Autostrada Soarelui şi Drumul Naţional 22 C se face într-o curbă strînsă, în care şoferii sînt nevoiţi să reducă mult viteza. Poliţiştii recomandă ca rută alternativă DN 2 Bucureşti - Urziceni şi în continuare DN 2A Slobozia - Hîrşova - Constanţa. Valori mari ale traficului s-au înregistrat vineri şi pe Drumul Naţional 39 Constanţa - Mangalia, în zona staţiunilor Eforie Nord şi Eforie Sud, unde s-au format coloane de maşini pe cîţiva kilometri. Pe tronsonul Cernavodă - Constanţa acţionează mai multe echipaje ale Poliţiei Rutiere, cîteva dotate cu aparate radar, principalele ţinte fiind şoferii care se angajează în depăşiri periculoase. “În această perioadă, pe tronsonul Cernavodă - Constanţa acţionează opt agenţi de poliţie, care ajută la dirijarea traficului, în timp ce pe DN 39 sunt şapte agenţi. Numărul acestora va creşte, spre după-amiază, la 13, respectiv zece agenţi, pentru a putea face faţă traficului care se aşteaptă să fie din ce în ce mai crescut”, a declarat şeful Biroului Drumuri Naţionale şi Europene din cadrul SPR Constanţa, cms Tudorel Dogaru. Poliţiştii fac un apel către şoferi să-şi păstreze calmul şi să nu intre în depăşiri decît în situaţii de excepţie ori acolo unde drumul le permite. Oamenii legii se aşteaptă la valori ridicate ale traficului rutier şi în prima parte a zilei de sîmbătă.