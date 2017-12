Creditele imobiliare se pot rambursa chiar şi în 35 de ani

Forţate de concurenţă, dar şi de măsurile de restricţionare a creditelor luate în ultima perioadă de Banca Naţională a României, băncile au fost nevoite să găsească soluţii pentru a acordarea de credite în condiţii acceptabile. Cînd este vorba de un credit pentru cumpărarea sau construirea unei locuinţe, principala problemă o reprezintă suma mare de bani de care aveţi nevoie. Cum rata lunară a creditului nu poate fi mai mare de 35% din venitul lunar net, pentru a împrumuta o sumă suficient de mare aveţi nevoie fie de dobînzi mai mici, fie de o perioadă de rambursare mai mare. Bancpost oferă ambele avantaje celor care doresc un credit imobiliar: atît dobîndă mică în franci elveţieni, de 4,85% pentru creditele mai mici de 80.000 de franci sau 5,35% pentru creditele mai mari.

Dobînda este fixă în primul an, din al doilea an fiind de 6,5%, variabilă în funcţie de evoluţia pieţei, deci nu cu mult mai mare. În prezent, alte cinci bănci oferă credite cu dobînzi mici în moneda din Ţara Cantoanelor: OTP Bank, Raiffeisen Bank, Banca Românească, Piraeus Bank şi BRD. Dobînzile oscilează între 4,5% şi 7,18%, băncile practicînd, în general, dobînzi variabile. În topul dobînzilor mici la creditele ipotecare în franci elveţieni se situează Banca Românească cu 4,5% (fixă pentru primul an de creditare), urmată de Bancpost cu 4,85% (pentru sume mai mari sau egale cu 50.000 de euro şi fixă primul an). Pe locul trei se află Raiffeissen Bank cu o dobîndă de 4,9%, variabilă, urmată de OTP Bank cu 5,5%, tot variabilă. Pe poziţia a cincea se află Piraeus Bank care practică o dobîndă variabilă de 5,91%, iar pe locul şase este BRD cu o dobîndă de 7,18%.

Perioade de rambursare tot mai mari

După ce ING Bank şi ABN AMRO au majorat pînă la 30 de ani perioada de acordare a creditelor ipotecare şi a celor de nevoi personale cu ipotecă, şi Alpha Bank a prelungit recent termenul în care se poate rambursa un credit ipotecar de la 25 la 30 de ani, iar cel de nevoi personale cu ipotecă de la 20 la 25 de ani. De asemenea, şase bănci oferă credite de nevoi personale cu garanţie imobiliară pe termene de pînă la 25 sau 30 de ani, în timp ce alte 7 acordă credite ipotecare pe 30 de ani (ABN Amro, Banca Românească, Finansbank, Piraeus Bank, ING, OTP Bank, Alpha Bank). Perioada de rambursare poate ajunge chiar şi la 35 de ani, în cazul creditelor de la Bancpost, ceea ce permite solicitanţilor să obţină o sumă mai mare de bani. De exemplu, în cazul unui venit net de 3.000 de lei, de la Bancpost se poate împrumuta o sumă maximă de 73.000 de franci elveţieni, reprezentînd aprox. 46.000 de euro, pe o perioadă de 33 de ani.

Acest împrumut destinat cumpărării unei locuinţe se poate rambursa într-un termen maxim de pînă la 35 de ani, în funcţie de vîrsta solicitantului. Mai exact, creditul se poate întinde pînă la vîrsta de pensionare (65 de ani în cazul bărbaţilor şi 60 în cazul femeilor). Rata lunară în acest caz este de 502 franci în primul an, cu dobîndă fixă de 5,35% şi de 556 de franci începînd cu al doilea an, cînd dobînda devine 6,5%, variabilă. În afară de rata lunară, pentru obţinerea creditului mai aveţi de plătit un comision de acordare de 1% din valoarea creditului, un comision de evaluare a clădirii de 360 de lei, comision de înscriere în arhiva electronică de 65,5 lei, un comision de deschidere a contului în bancă de 10 lei şi comisionul de asigurare a imobilului, care se plăteşte firmei de asigurări aleasă. În final, după aprobarea creditului, va mai trebui să plătiţi şi comisionul de retragere a banilor din cont (în cazul în care vînzătorul doreşte acest lucru şi nu să-i transfere în alt cont), de 0,6%. În afară de aceste cheltuieli cu banca, veţi mai avea de scos din buzunar cel puţin 1.000 de euro pentru comisioanele notariale şi de cele cu constituirea ipotecii pe locuinţa cumpărată sau pe o altă locuinţă adusă drept garanţie. Nu trebuie uitat şi de avansul de 25% din valoarea casei, care încă este valabil atît la Bancpost cît şi la restul băncilor.