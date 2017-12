Criminal constănţean „most wanted”, prins la Londra

17:11:18 / 21 Mai 2015

atentie la neatentie

din pacate a murit un om. d-zeu sa-l ierte nimeni nu merita sa moara in halul asta indiferent ce apucaturi avea,.. ma rog mai vindea un kent , un marlboro , o cafea boabe sau macinata , un whisky, uni vecini spun ca era pe invers da ma rog,. ca fost vecin il amintesc ca un om linistit si retras.. asta e , invatare de minte ca nu trebuie sa bagi in seama pe oricine si mai ales sa primesti in casa pe oricine,. chiar si in oras sa nu intri cu oricine in vorba ,.. da, dee alcoolul ,.. oricum dan valeriu si-a ispasit pedeapsa iar asta arava marcel urmeaza. cam putin 12 ani ,. fff putin