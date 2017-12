Cristina Bujin, repetiţie perfectă pentru CE de atletism

Participantă în 2012 la Jocurile Olimpice de la Londra, Cristina Bujin are un început de sezon foarte bun, reuşind să sară constant în jurul barierei de 14 m. Sportiva pregătită de Lenuţa Dragomir şi legitimată la CS Farul Constanţa şi-a trecut în cont una dintre cele mai bune performanţe din carieră, 14,24 m, în cadrul unui concurs în sală la Bucureşti. Surprinzător, Cristina Bujin a ratat titlul naţional în urmă cu zece zile, fiind învinsă de o altă constănţeancă, Cristina Toma, dar s-a revanşat la Grand-Prix-ul Marii Britanii, desfăşurat la finalul săptămânii trecute, la Birmingham. Atleta în vârstă de 25 de ani s-a clasat pe locul 3 în proba de triplusalt, cea mai bună săritură a sa măsurând 13,92 m.

„A fost unul dintre cele mai tari concursuri din cadrul sezonului de sală şi mă bucur de locul ocupat, dar mi-aş fi dorit să sar un pic mai bine. Au fost adversare puternice, precum Olha Saladuha, din Ucraina sau Trecia Smith, din Jamaica. Ele se numără printre favorite la marile competiţii. Săritura de 14,24 metri de la Bucureşti, dar şi prestaţia de la Birmingham mă fac să spun că este un început de sezon bun, chiar dacă am ratat titlul naţional”, a spus Cristina Bujin. Constănţeanca a revenit în ţară unde va continua pregătirea până săptămâna viitoare, când este programată plecarea la Campionatele Europene de sală de la Goteborg (Suecia), care se vor desfăşura în perioada 1-3 martie.

„Graţie performanţelor din acest an am obţinut deja calificarea la Goteborg, dar abia acum începe greul. Mi-am propus să sar peste 14 metri şi să merg în finala de opt sportive. Dacă ajung acolo, orice este posibil, poate chiar o medalie. Apoi mă voi gândi la sezonul în aer liber, unde mi-am stabilit deja obiectivele. Mai întâi sunt Campionatele Mondiale Universitare, la Kazan, în Rusia, în perioada 6-17 iulie, unde am de apărat prezenţa pe podium reuşită anul trecut, urmate de principala întrecere a anului, Campionatele Mondiale de la Moscova, care au loc în perioada 10-18 august”, a mai spus Cristina Bujin.