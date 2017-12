Criză de efectiv la FC Farul

Epurările din lotul Farului au transformat antrenamentul de ieri al formaţiei de pe litoral într-o simplă joacă, directorul tehnic Dennis Şerban având la dispoziţie la antrenamentul de ieri doar 14 jucători. Puşi pe lista de transferuri, Chico, Diogo Andrade şi Emil Ninu s-au pregătit cu juniorii, iar Andrej Rastovac, aflat în aceeaşi situaţie, a plecat în Slovenia pentru câteva zile, cu acceptul clubului. Atacantul Marius Ene s-a despărţit deja de gruparea constănţeană, pe cale amiabilă, în timp ce Bogdan Andone a fost învoit până luni pentru rezolvarea unor probleme personale. Alţi trei jucători, Gaston Mendy, Ben Teekloh şi Henry, se află în proces de recuperare după accidentări mai vechi, iar pentru Marius Soare campionatul s-a încheiat, după ce a suferit în meciul cu FC Botoşani o entorsă la genunchiul piciorului drept. În plus, Fatai, Mansur, Tudorache, Ignat şi Măcelaru au fost trimişi să ajute echipa a doua în meciul cu Petrolul Ianca, din Liga a III-a, disputat vineri după-amiază. Parcă nu ar fi fost de ajuns, trei dintre cei prezenţi la antrenament nu au drept de joc pentru FC Farul. Astfel, Dragan Gosic face parte dintre cei excluşi definitiv din lot, iar Adrian Senin şi Andreas Portik doar se antrenează sub comanda lui Dennis Şerban, fiind în căutarea unei echipe. „Nu ştiu ce caută Gosic la prima echipă. Voi discuta cu patronul echipei pentru a remedia această problemă. Ne-am despărţit deja de Marius Ene, iar cu Chico şi Andrade am demarat deja negocierile pentru rezilierea contractelor. Am auzit că Ninu a spus că nu vrea să plece, dar clubul a luat decizia de a renunţa la serviciile sale. Până va expira împrumutul de la Steaua, se va antrena la echipa a doua”, a explicat Viorel Căpriţă, actualul consilier al patronului Farului, Giani Nedelcu. Lotul absenţilor se va îngroşa săptămâna viitoare şi cu mijlocaşul Cosmin Matei, care va pleca la echipa naţională de juniori pentru o perioadă de trei săptămâni. Din fericire, gruparea de pe litoral a câştigat la “masa verde”, scor 3-0, meciul din deplasare, cu Cetate Suceava, din etapa a 26-a a Ligii a II-a, programată sâmbătă, deoarece gazdele s-au retras din campionat.

Celelalte meciuri ale etapei - sâmbătă, ora 11.00: CSM Rm. Sărat - Concordia Chiajna; Delta Tulcea - Victoria Brăneşti; Dunărea Galaţi - Petrolul Ploieşti; Tricolorul Breaza - Dunărea Giurgiu; FCM Bacău - FC Snagov; Săgeata Stejaru - FC Botoşani; ora 13.00: Dinamo II Bucureşti - Sportul Studenţesc; duminică: ora 11.00: Steaua II Bucureşti - Gloria Buzău.

Clasament Seria I

1. Brăneşti 25 16 7 2 49-18 55 (+16)

2. Sportul 25 13 7 5 46-20 46 (+7)

3. Săgeata Stejaru 25 13 6 6 33-19 45 (+9)

4. Petrolul Ploieşti 25 11 11 3 41-17 44 (+5)

5. FC Snagov 25 13 4 8 44-32 44 (+5)

6. Delta Tulcea 25 12 7 6 25-14 43 (+7)

7. FC FARUL 26 12 4 10 34-29 40 (+1)

8. Chiajna 25 11 4 10 36-26 37 (-2)

9. Steaua II 25 9 9 7 28-21 36 (0)

10. Dunărea Giurgiu 25 10 6 9 30-30 36 (0)

11. FCM Bacău 25 9 6 10 35-38 33 (-3)

12. FC Botoşani 25 8 7 10 28-28 31 (-7)

13. Gloria Buzău* 25 10 7 8 28-28 29 (+1)

14. Dunărea Galaţi 25 8 5 12 20-26 29 (-7)

15. Dinamo II 25 6 3 16 24-43 21 (-18)

16. Breaza 25 5 3 17 20-50 18 (-18)

17. Cetate Suceava** 26 2 9 15 14-52 15 (-27)

18. CSM Rm. Sărat 25 2 6 17 5-50 12 (-24)

* - Gloria Buzău este penalizată cu 8 puncte, deoarece nu şi-a îndeplinit baremul în Liga I în sezonul trecut

** - Cetate Suceava a fost dezafiliată