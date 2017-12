CS Agigea, singura formaţie cu punctaj maxim

Liga a IV-a la fotbal profită de vremea frumoasă şi de terenurile bune din această toamnă şi programează din nou trei etape în interval de opt zile. Înaintea etapei intermediare de astăzi, o singură echipă are maximum de puncte acumulate, CS Agigea, care se gândeşte cu firesc optimism la o eventuală promovare în Liga a III-a.

Rezultate înregistrate în etapa a 7-a - SERIA EST: Sparta Techirghiol - Portul Constanţa 1-1 (C. Spătaru 58 - Şt. Ţigău 28); la juniori: 1-4; CSO Ovidiu - Viitorul Pecineaga 17-0 (R. Dulan 13, 51, 55, 62, 65, 70, Cl. Mitris 22, 52, C. Agafiţei 43, I. Zelcă 45, 48, 71, 76, Fl. Bratu 69, 71, C. Costache 73, 77); la juniori: 9-0; Viteazul Sinoe Mihai Viteazu - Cariocas Constanţa 4-0 (N. Ivanov 40, 57, 85, G. Copilescu 50); la juniori: 2-5; Gloria Albeşti - GSIB Mangalia 1-4 (N. Petcu 50 - S. Andrei 29, V. Manoilă 75, I. Alexandru 77, Fl. Lar 81); la juniori: 9-1; AS Cogealac - Victoria Cumpăna 1-3 (Cr. Jianu 76 - P. Ilina 25, V. Mocanu 39, L. Lemnariu 65); la juniori: 5-2; Aurora 23 August - CS Agigea 1-5 (V. Bălteanu 9 - Cl. Pîrvulescu 19, P. Iacobuţă 42, P. Cristache 57, 80, A. Mogoşanu 89); la juniori: 5-9. Clasament: 1. Agigea 21p; 2. Portul 16p; 3. Ovidiu 15p (golaveraj 45-13); 4. Cumpăna 15p (15-20).

SERIA VEST: CS Carvăn Lipniţa - Ştiinţa Poarta Albă 2-2 (I. Măgureanu 85, C. Roşca 88 - C. Miron 51, C. Cristu 60); la juniori: 2-7; Sport Prim Oltina - Steaua Speranţei Siliştea 4-4 (G. Plăcintă 37, 59, 72, M. Plăcintă 45 - D. Siminiceanu 24, 31, 85, Şt. Radu 41); la juniori: 0-2; Dacia Mircea Vodă - CS Peştera 1-1 (I. Ciobănuc 95 - P. Ripert 91); la juniori: 3-2; Gloria Băneasa - Vulturii Cazino Constanţa 1-4 (M. Sivriu 24 - R. Ferenţi 15, E. Asan 42, 69, G. Mustafa 53); la juniori: 2-3; Carsium Hîrşova - Perla Murfatlar 1-1 (I. Popa 21 - I. Lefter 68); la juniori: 4-0; CS Cernavodă - CS Mihail Kogălniceanu 1-0 (R. Rădulescu 60); la juniori: 9-0. Clasament: 1. Peştera 17p; 2. Cernavodă 13p (golaveraj 18-8); 3. Vulturii 13p (20-12).

ASTĂZI, ETAPĂ INTERMEDIARĂ. Astăzi, de la orele 15.00 (juniorii) şi 17.00 (seniorii), se vor disputa partidele din etapa a 8-a, după următorul program - SERIA EST: Portul Constanţa - AS Cogealac; Viitorul Pecineaga - Sparta Techirghiol (se joacă la Albeşti); Cariocas Constanţa - CSO Ovidiu (teren ITC); GSIB Mangalia - Viteazu Sinoe Mihai Viteazu; CS Agigea - Gloria Albeşti. Meciurile Victoria Cumpăna - Aurora 23 August au fost amânate. SERIA VEST: Ştiinţa Poarta Albă - Carsium Hîrşova; CS Peştera - Sport Prim Oltina (se joacă la Medgidia, pe stadionul Cimentul); Vulturii Cazino Constanţa - Dacia Mircea Vodă (teren CFR); Perla Murfatlar - CS Cernavodă; CS Mihail Kogălniceanu - Gloria Băneasa. Partidele Steaua Speranţei Siliştea - CS Carvăn Lipniţa vor avea loc pe 4 octombrie (14.00; 16.00).