CS Eforie va juca în barajul de promovare în Liga a III-a

În etapa intermediară de marţi a Ligii a IV-a la fotbal, CS Eforie a demonstrat că este cea mai bună echipă din judeţ! Lidera s-a impus fără drept de apel la Ostrov, formaţia de pe locul 4, şi este sigură că va susţine barajul de promovare în Liga a III-a, cu o etapă înainte de finalul campionatului. Scînteile au sărit în această etapă, destul de liniştită, la un meci fără miză, cel de la Cogealac. Farul Tuzla s-a retras de pe teren, în min. 37 al partidei, la scorul de 2-1 pentru gazde. „Noi ne-am văzut de treabă pe teren şi pînă cînd am egalat nu au fost probleme deosebite. Din acel moment însă, jucătorii gazdelor au început să intre la rupere, fără ca arbitrul să le dea cartonaşe galbene. Au început să ne şi înjure, iar după un fault mai dur am decis să retrag echipa, pentru a nu risca accidentări grave”, a declarat antrenorul celor din Tuzla, Ion Florea. „Eu consider arbitrajul ca unul corect. Nu înţeleg nervozitatea excesivă şi nejustificată a lui Ion Florea, care l-a acuzat pe arbitrul Marian Ştefănescu şi a intrat în conflict verbal cu jucătorul gazdelor Dumitru Bichi, singurul care i-a răspuns lui Florea. Florea i-a făcut „nenorociţi” pe cei aflaţi pe banca gazdelor şi „colorat” pe jucătorul Marian Lupu. Consider retragerea de pe teren complet nejustificată”, a scris în raportul său observatorul partidei, Claudiu Val.

Rezultatele etapei a 11-a din play-off şi play-out - PLAY-OFF: Perla Murfatlar - Victoria Cumpăna 3-4 (Pascal 39, Manoliu 54, Piron 59 - Fiscuci 22, Fileşan 44, D. Turtoi 63, 79); la juniori: 12-3; Gloria Băneasa - Aurora 23 August 3-0 (neprezentare); la juniori: 3-0 (neprezentare); Steaua RTS Cogealac - Farul Tuzla 3-0 la masa verde (pe teren: 2-1, goluri Ruca 6, 37 - Leucă 28; meci întrerupt în min. 37); la juniori: 3-1; Axiopolis Cernavodă - Oil Terminal Constanţa 4-1 (C. Oprea 25, G. Ilie 72, 82, Rizea 87 - Ciocănel 71); la juniori: 1-1; Dunărea Ostrov - CS Eforie 1-3 (Căciulan 79 - Ad. Tănase 10, Butoiu 15, D. Moraru 65); la juniori: 3-0 (neprezentare); CSO II Ovidiu - CS II Năvodari 3-3 (Iancu 1, 75, D. Scupra 80 - Neacşu 17, Vîlcică 52, I. Lupu 65); la juniori: 1-4. Clasament play-off: 1. CS EFORIE 55p - calificată pentru baraj; 2. Axiopolis 49p; 3. Oil Terminal 36p; 4. Ostrov 35p; 5. Băneasa 32p (22j); 6. Tuzla 29p (22j); 7. Cumpăna 26p; 8. Murfatlar 25p; 9. CSO II Ovidiu 20p; 10. Cogealac 20p; 11. CS II Năvodari 19p; 12. Aurora 15p.

PLAY-OUT: Cariocas Constanţa - Viitorul Nisipari 4-0 (Tocea 21, 36, Spătaru 67, 68); la juniori: 4-1; Sparta Techirghiol - Carsium Hîrşova 4-1 (Drăgu 3, I. Resmeriţă 26, Bîtu 61, Staicu 65 - D. Butoi 51; contestaţie Hîrşova); la juniori: 2-1; Luceafărul Amzacea - General Concrete Cernavodă 0-2 (Buştenea 59, Manicu 71); dublă neprezentare la juniori!!!; Prima 02 Agigea - Aripile Mihail Kogălniceanu 2-4 (Mitran 13, Militaru 27 - Apostoaie 29, Larie 73, Olar 82, 88; contestaţie Agigea); la juniori: 3-0 (neprezentare); Gloria Albeşti - Ştiinţa Poarta Albă 4-1; Portul II Constanţa - Viitorul Cobadin 2-0. Jucată luni seară, întîlnirea de seniori Ştiinţa Poarta Albă - Portul II Constanţa s-a încheiat cu scorul de 0-1. Clasament play-out: 1. Techirghiol 42p; 2. Kogălniceanu 40p; 3. Albeşti 33p; 4. Cariocas 32p; 5. Poarta Albă 32p; 6. Agigea 32p (20j); 7. General Concrete 31p; 8. Nisipari 31p; 9. Hîrşova 30p (20j); 10. Portul II 28p (20j); 11. Amzacea 17p - retrogradată; 12. Cobadin 8p - retrogradată.