CS Tomis, program favorabil în ultima etapă

După două sezoane de aşteptări, formaţia feminină de handbal CS Tomis Constanţa este doar la un pas de a reveni în cupele europene. Victoria obţinută, miercuri, în faţa celor de la Dunărea Brăila, scor 29-27 (13-13), a asigurat, în mare, parte îndeplinirea obiectivului pentru echipa constănţeană. Finalista Cupei Challenge în sezonul 2005-2006 mai are nevoie doar de două puncte pentru a respira din nou aer european şi totul pare a fi la îndemâna echipei antrenate de Ion Crăciun şi Dumitru Muşi. Pentru punctele din ultima etapă a acestui sezon, CS Tomis se va deplasa la Bacău, săptămâna viitoare, pentru întâlnirea cu Ştiinţa, echipă care este deja condamnată la retrogradare. În plus, patru contracandidate ale Tomsiului se vor duela între ele în ultima etapă a Ligii Naţionale: Dunărea Brăila (loc 7, 31p) - HCM Roman (locul 4, 32p), HC Zalău (locul 5, 32p) - HCM Baia Mare (locul 3, 33p). „Meciul cu Brăila a fost o adevărată finală pentru că ne-am dorit din tot sufletul să câştigăm. În sfârşit ne-am îndeplinit visul şi am arătat tuturor celor care nu au avut încredere în noi că putem. Tot meciul am simţit că suntem puternice, am jucat ca o adevărată echipă şi cred că asta s-a văzut. Credem că meciul de la Bacău va fi mai uşor decât cele de până acum, dar avem nevoie de o victorie şi acolo. Nu vrem să stricăm tot ceea ce am realizat până acum”, a declarat cea mai bună marcatoare a Tomisului din meciul cu Dunărea, Loredana Mateescu. „Am muncit foarte mult pentru a reuşi să ne îndeplinim obiectivul. A fost o atmosferă extraordinară în sală şi le mulţumim tuturor suporterilor care au venit să ne încurajeze. Brăila a pus presiune pe noi, dar nu am cedat. Cred că cei care nu au avut încredere până acum în noi vor avea de acum încolo”, a spus şi Diana Pătru, extrema Tomisului. În funcţie de rezultatele înregistrate în ultima etapă de celelalte contracandidate, CS Tomis poate ocupa oricare dintre poziţiile 3-5, în cazul unei victorii la Bacău.